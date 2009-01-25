«Боруссия» требует у «Арсенала» 60 млн евро и Жиру за Обамеянга

продолжает переговоры с «Боруссией» о трансфере форварда .

Дортмундцы готовы отпустить 28-летнего габонца за 60 миллионов евро, если лондонский клуб включит в сделку нападающего .

«Арсенал» планирует подписать Обамеянга к ближайшему матчу АПЛ со «Суонси», который состоится 30 января.

Ранее сообщалось, что отказалась продать форварда «канонирам» за сумму свыше 50 млн фунтов.

Со статистикой Обамеянга можно ознакомиться здесь, Жиру – здесь.