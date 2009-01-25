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    «Боруссия» требует у «Арсенала» 60 млн евро и Жиру за Обамеянга

    Теги Боруссия Дортмунд премьер-лига Англия бундеслига Германия Арсенал возможные трансферы Пьер-Эмерик Обамеянг Оливье Жиру

    «Арсенал» продолжает переговоры с «Боруссией» о трансфере форварда Пьер-Эмерика Обамеянга.

    Дортмундцы готовы отпустить 28-летнего габонца за 60 миллионов евро, если лондонский клуб включит в сделку нападающего Оливье Жиру.

    «Арсенал» планирует подписать Обамеянга к ближайшему матчу АПЛ со «Суонси», который состоится 30 января.

    Ранее сообщалось, что «Боруссия» отказалась продать форварда «канонирам» за сумму свыше 50 млн фунтов.

    Со статистикой Обамеянга можно ознакомиться здесь, Жиру – здесь.

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