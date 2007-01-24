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    В Волгограде на время ЧМ-2018 закроют несколько заводов

    Теги происшествия ЧМ-2018 политика

    Несколько производств в Волгограде приостановят свою работу на период проведения ЧМ-2018.

    Руководители промышленных предприятий города получают письма от руководства регионального УФСБ о необходимости приостановки производства на время подготовки и проведения матчей чемпионата мира по футболу.

    По данным V1.ru, рекомендации о закрытии получили предприятия «Каустик», «Титан-Баррикады» и заводы, связанные с нефтепереработкой и производством горюче-смазочных материалов.

    Также приостановит свою работу алюминиевый завод, где на время мундиаля должно быть прекращено производство алюминиевых порошков. О приостановке работы также объявил один из крупнейших производителей нержавеющей стали в России «Красный октябрь».

    ФСБ требует остановить производства в городах ЧМ-2018 на время проведения турнира

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