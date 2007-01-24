В Волгограде на время ЧМ-2018 закроют несколько заводов

Несколько производств в Волгограде приостановят свою работу на период проведения .

Руководители промышленных предприятий города получают письма от руководства регионального УФСБ о необходимости приостановки производства на время подготовки и проведения матчей чемпионата мира по футболу.

По данным V1.ru, рекомендации о закрытии получили предприятия «Каустик», «Титан-Баррикады» и заводы, связанные с нефтепереработкой и производством горюче-смазочных материалов.

Также приостановит свою работу алюминиевый завод, где на время мундиаля должно быть прекращено производство алюминиевых порошков. О приостановке работы также объявил один из крупнейших производителей нержавеющей стали в России «Красный октябрь».

ФСБ требует остановить производства в городах ЧМ-2018 на время проведения турнира