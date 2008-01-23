Министр иностранных дел Украины: «Ведем переговоры с федерациями и фанатами о бойкоте ЧМ-2018»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о переговорах с федерациями футбола и фанатскими организациями о бойкоте ЧМ-2018 или возможных протестах в рамках мероприятия.
«Мы разговариваем с разными федерациями. Могу открыть этот вопрос.
Но мы также говорим, могу сказать, с разными организациями фанов относительно того, каким образом они могут поднимать разные политические вопросы: или бойкотируя этот чемпионат, или четко высказывая свою позицию во время пребывания в России», – сказал Климкин.
Напомним, что сборная Украины по итогам отборочного турнира к ЧМ-2018 заняла третье место в группе и не вышла в финальную стадию турнира.
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