РФС назвал недопустимыми высказывания об отстранении сборной России от ЧМ-2018

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев отреагировал на высказывания главы норвежской федерации футбола Терье Свенсена об отстранении сборной России от участия на .

«РФС считает высказывания, допущенные президентом Федерации футбола Норвегии, абсолютно недопустимыми. Цель подобных заявлений ясна – дискредитировать российский футбол в преддверии чемпионата мира. Причем очевидно, что такую цель наши норвежские коллеги не сами себе поставили.

– это авторитетная международная организация, и пытаться давить на нее недопустимо, ей хватит компетенции во всем разобраться. Сейчас ФИФА ведет расследование, в котором мы принимаем непосредственное участие.

Для этого мы в РФС создали специальную рабочую группу. Наша позиция абсолютно совпадает с ФИФА: мы будем жестко наказывать за применения допинга, но сейчас пытаться нагнетать и делать выводы на основании каких-то слухов нельзя.

«Поэтому мы призываем всех членов международной федерации дождаться результатов расследования и не позволять себе эмоциональные высказывания, а также не забывать о корпоративной этике. И напоминаю, что у РФС есть право бороться с клеветой в юридической плоскости, сейчас также обсуждается вопрос возможной подачи жалобы на президента Федерации футбола Норвегии в комитет по этике ФИФА», – заявил Алаев.

Президент Федерации футбола Норвегии: «Если футбол – часть допинговой системы России, надо рассматривать отстранение от соревнований»