Джикия покинул поле на носилках. У него подозрение на травму крестообразных связок

Защитник Георгий Джикия из-за повреждения не смог продолжить товарищеский матч с (0:1, первый тайм).

В самом начале игры 24-летний футболист получил травму и покинул поле на носилках.

Джикия после жесткого стыка с соперником держался за колено. На 15-й минуте встречи в игру вошел итальянский защитник .

«У Джикии травмированы коленные связки. Травма серьезная. Пока говорить рано, будем разбираться.

Подозрение на кресты», – сказал руководитель медицинского департамента Михаил Вартапетов в интервью «Спорт-Экспресс».

Если информация о разрыве крестообразных связок подтвердится, Джикия пропустит .