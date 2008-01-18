Джикия покинул поле на носилках. У него подозрение на травму крестообразных связок

Защитник «Спартака» Георгий Джикия из-за повреждения не смог продолжить товарищеский матч с «Шанхай Теллэйс» (0:1, первый тайм).
В самом начале игры 24-летний футболист получил травму и покинул поле на носилках.
Джикия после жесткого стыка с соперником держался за колено. На 15-й минуте встречи в игру вошел итальянский защитник Сальваторе Боккетти.
«У Джикии травмированы коленные связки. Травма серьезная. Пока говорить рано, будем разбираться.
Подозрение на кресты», – сказал руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов в интервью «Спорт-Экспресс».
Если информация о разрыве крестообразных связок подтвердится, Джикия пропустит ЧМ-2018.
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