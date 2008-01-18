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    Джикия покинул поле на носилках. У него подозрение на травму крестообразных связок

    Теги Спартак Сальваторе Боккетти премьер-лига Россия сборная России травмы товарищеские матчи (клубы) ЧМ-2018 высшая лига Китай Михаил Вартапетов Георгий Джикия Шанхай Теллэйс

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия из-за повреждения не смог продолжить товарищеский матч с «Шанхай Теллэйс» (0:1, первый тайм).

    В самом начале игры 24-летний футболист получил травму и покинул поле на носилках.

    Джикия после жесткого стыка с соперником держался за колено. На 15-й минуте встречи в игру вошел итальянский защитник Сальваторе Боккетти.

    «У Джикии травмированы коленные связки. Травма серьезная. Пока говорить рано, будем разбираться.

    Подозрение на кресты», – сказал руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов в интервью «Спорт-Экспресс».

    Если информация о разрыве крестообразных связок подтвердится, Джикия пропустит ЧМ-2018.

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