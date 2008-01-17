Дзюба опубликовал в инстаграме стихотворение : «Я – властелин своей судьбы»

Нападающий Артем Дзюба приступил к индивидуальным тренировкам и опубликовал стихотворение о себе.

Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказывал, почему игрока нет на сборе команды в ОАЭ: «У него выявлены кое-какие проблемы со здоровьем. Мы его отправляем в аккредитованную клинику .

Сегодня 29-летний форвард занимался в тренажерном зале. В его соцсетях появились фотографии с хэштэгами «здоровкаклев» и «готовнавсе100».

Кроме того, в инстаграме Дзюба выложил стихотворение английского поэта Уильяма Эрнеста Хенли «Непокоренный»:

«Из-под покрова тьмы ночной,

Из черной ямы страшных мук,

Благодарю я всех богов,

За мой непокоренный дух.

И я попав в тиски беды,

Не дрогнул и не застонал.

И под ударами судьбы

Я ранен был, но не упал.

Тропа лежит средь зла и слез,

Дальнейший путь не ясен, пусть.

Но все же трудностей и бед

Я как и прежде не боюсь.

Не важно, что врата узки,

Меня опасность не страшит.

Я – властелин своей судьбы,

Я – капитан своей души».

Ранее стало известно, что Дзюба может перейти в «Уфу», «Ренн», «Краснодар», тульский «Арсенал» или турецкий клуб.