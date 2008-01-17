Дзюба опубликовал в инстаграме стихотворение : «Я – властелин своей судьбы»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба приступил к индивидуальным тренировкам и опубликовал стихотворение о себе.
Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказывал, почему игрока нет на сборе команды в ОАЭ: «У него выявлены кое-какие проблемы со здоровьем. Мы его отправляем в аккредитованную клинику ФИФА».
Сегодня 29-летний форвард занимался в тренажерном зале. В его соцсетях появились фотографии с хэштэгами «здоровкаклев» и «готовнавсе100».
Кроме того, в инстаграме Дзюба выложил стихотворение английского поэта Уильяма Эрнеста Хенли «Непокоренный»:
«Из-под покрова тьмы ночной,
Из черной ямы страшных мук,
Благодарю я всех богов,
За мой непокоренный дух.
И я попав в тиски беды,
Не дрогнул и не застонал.
И под ударами судьбы
Я ранен был, но не упал.
Тропа лежит средь зла и слез,
Дальнейший путь не ясен, пусть.
Но все же трудностей и бед
Я как и прежде не боюсь.
Не важно, что врата узки,
Меня опасность не страшит.
Я – властелин своей судьбы,
Я – капитан своей души».
Ранее стало известно, что Дзюба может перейти в «Уфу», «Ренн», «Краснодар», тульский «Арсенал» или турецкий клуб.
Из-под покрова тьмы ночной, Из чёрной ямы страшных мук, Благодарю я всех богов, За мой непокорённый дух. И я попав в тиски беды, Не дрогнул и не застонал. И под ударами судьбы Я ранен был, но не упал. Тропа лежит средь зла и слёз, Дальнейший путь не ясен, пусть. Но всё же трудностей и бед Я как и прежде не боюсь. Не важно, что врата узки, Меня опасность не страшит. Я — властелин своей судьбы, Я — капитан своей души. Уильям Эрнест Хенли
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