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    Дзюба опубликовал в инстаграме стихотворение : «Я – властелин своей судьбы»

    Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия ФИФА фото

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба приступил к индивидуальным тренировкам и опубликовал стихотворение о себе.

    Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказывал, почему игрока нет на сборе команды в ОАЭ: «У него выявлены кое-какие проблемы со здоровьем. Мы его отправляем в аккредитованную клинику ФИФА».

    Сегодня 29-летний форвард занимался в тренажерном зале. В его соцсетях появились фотографии с хэштэгами «здоровкаклев» и «готовнавсе100».

    Кроме того, в инстаграме Дзюба выложил стихотворение английского поэта Уильяма Эрнеста Хенли «Непокоренный»:

    «Из-под покрова тьмы ночной,

    Из черной ямы страшных мук,

    Благодарю я всех богов,

    За мой непокоренный дух.

    И я попав в тиски беды,

    Не дрогнул и не застонал.

    И под ударами судьбы

    Я ранен был, но не упал.

    Тропа лежит средь зла и слез,

    Дальнейший путь не ясен, пусть.

    Но все же трудностей и бед

    Я как и прежде не боюсь.

    Не важно, что врата узки,

    Меня опасность не страшит.

    Я – властелин своей судьбы,

    Я – капитан своей души».

    Ранее стало известно, что Дзюба может перейти в «Уфу», «Ренн», «Краснодар», тульский «Арсенал» или турецкий клуб.

     

    Из-под покрова тьмы ночной, Из чёрной ямы страшных мук, Благодарю я всех богов, За мой непокорённый дух. И я попав в тиски беды, Не дрогнул и не застонал. И под ударами судьбы Я ранен был, но не упал. Тропа лежит средь зла и слёз, Дальнейший путь не ясен, пусть. Но всё же трудностей и бед Я как и прежде не боюсь. Не важно, что врата узки, Меня опасность не страшит. Я — властелин своей судьбы, Я — капитан своей души. Уильям Эрнест Хенли

    Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

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