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    «Зенит»: «Информация Рабинера неверна. Клуб известил Дзюбу и Шатова о решении тренеров»

    Теги Зенит Артем Дзюба Александр Анюков Роберто Манчини премьер-лига Россия Игорь Рабинер Олег Шатов Иван Новосельцев

    Пресс-служба «Зенита» опровергла информацию журналиста Игоря Рабинера о том, что нападающий Артем Дзюба, полузащитник Олег Шатов и защитник Александр Анюков узнали из СМИ о невключении в состав на зимний сбор в Дубае.

    «Информация, распространяемая журналистом, не соответствует действительности. Очевидно, что игроки были извещены клубом сразу после того, как тренерский штаб принял это решение», – сообщили в пресс-службе клуба из Санкт-Петербурга.

    На сбор также не полетел защитник Иван Новосельцев.

    Журналист Игорь Рабинер ранее так описал ситуацию в «Зените»: «У меня есть достоверная информация, подтвержденная не из одного источника, что Манчини не разговаривал с Дзюбой, Шатовым и Анюковым, прежде чем не взять их на сбор, и они узнали об этом из прессы».

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