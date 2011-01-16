Вячеслав Малафеев: «Дзюба не полетел на сбор только по медицинским причинам»

Заместитель спортивного директора Вячеслав Малафеев прокомментировал отсутствие нападающего на сборе в ОАЭ.

– С Дзюбой сложилась такая ситуация: после медицинского обследования у него были выявлены кое-какие проблемы со здоровьем. Мы его отправляем в аккредитованную клинику ФИФА.

– Дзюба отсутствует на сборе только по медицинским показаниям, а не по игровым причинам?

– Только по медицинским. Мы заботимся о здоровье наших футболистов. Они должны быть полностью готовы.

Если есть какие-то проблемы – их нужно убрать, чтобы не было никаких сомнений в их здоровье. Дорожим каждым игроком.

- Получается, что из тех игроков основы, которые не полетели на первый сбор, с «Зенитом-2» не будет работать только Дзюба, который в ближайшее время отправится на лечение?

– Да, информация именно такая, – сказал функционер.