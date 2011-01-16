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    Вячеслав Малафеев: «Дзюба не полетел на сбор только по медицинским причинам»

    Теги Зенит Артем Дзюба Вячеслав Малафеев премьер-лига Россия травмы ФНЛ Зенит-2

    Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал отсутствие нападающего Артема Дзюбы на сборе в ОАЭ.

    – С Дзюбой сложилась такая ситуация: после медицинского обследования у него были выявлены кое-какие проблемы со здоровьем. Мы его отправляем в аккредитованную клинику ФИФА.

    – Дзюба отсутствует на сборе только по медицинским показаниям, а не по игровым причинам?

    – Только по медицинским. Мы заботимся о здоровье наших футболистов. Они должны быть полностью готовы.

    Если есть какие-то проблемы – их нужно убрать, чтобы не было никаких сомнений в их здоровье. Дорожим каждым игроком.

    - Получается, что из тех игроков основы, которые не полетели на первый сбор, с «Зенитом-2» не будет работать только Дзюба, который в ближайшее время отправится на лечение?

    – Да, информация именно такая, – сказал функционер.

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