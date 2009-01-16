«Челси» включился в борьбу за Санчеса

включился в борьбу за подписание форварда Алексиса Санчеса.

Ранее из гонки выбыл «Манчестер Сити», который отказался повторять финансовые условия, предложенные «МЮ».

Однако предложение может перебить «Челси», который последним вступил в борьбу за Санчеса.

«МЮ» согласился заплатить «Арсеналу» около 35 миллионов фунтов и предложил нападающему контракт с зарплатой в 400 тысяч фунтов в неделю.

Срок контракта игрока сборной Чили с «Арсеналом» истекает нынешним летом.

Подробную статистику выступлений Санчеса вы можете посмотреть здесь.