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    «Челси» включился в борьбу за Санчеса

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Алексис Санчес премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы

    «Челси» включился в борьбу за подписание форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса.

    Ранее из гонки выбыл «Манчестер Сити», который отказался повторять финансовые условия, предложенные «МЮ».

    Однако предложение «Манчестер Юнайтед» может перебить «Челси», который последним вступил в борьбу за Санчеса.

    «МЮ» согласился заплатить «Арсеналу» около 35 миллионов фунтов и предложил нападающему контракт с зарплатой в 400 тысяч фунтов в неделю.

    Срок контракта игрока сборной Чили с «Арсеналом» истекает нынешним летом.

    Подробную статистику выступлений Санчеса вы можете посмотреть здесь.

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