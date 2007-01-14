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    Алексис не поехал с «Арсеналом» на матч с «Борнмутом». Он может перейти в «МЮ» или «Ман Сити»

    Теги Манчестер Юнайтед Алексис Санчес Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Борнмут

    Атакующий хавбек «Арсенала» Алексис Санчес пропустит матч с «Борнмутом» в рамках 23-го тура премьер-лиги.

    Полузащитник не поехал с лондонской командой на гостевую игру. Отсутствие Санчеса в составе связано с его возможным переходом из «Арсенала» в другой клуб.

    На Алексиса претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Переход в «МЮ» сейчас оценивается как более вероятный. The Guardian сообщает, что сам футболист склоняется к трансферу в «Юнайтед».

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