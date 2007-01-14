Алексис не поехал с «Арсеналом» на матч с «Борнмутом». Он может перейти в «МЮ» или «Ман Сити»

Атакующий хавбек Алексис Санчес пропустит матч с «Борнмутом» в рамках 23-го тура премьер-лиги.

Полузащитник не поехал с лондонской командой на гостевую игру. Отсутствие Санчеса в составе связано с его возможным переходом из «Арсенала» в другой клуб.

На Алексиса претендуют и «Манчестер Сити». Переход в «МЮ» сейчас оценивается как более вероятный. The Guardian сообщает, что сам футболист склоняется к трансферу в «Юнайтед».