Андрей Канчельскис: «Пусть Промес на телевидение еще сходит и расскажет, какой он крутой»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис ответил на слова хавбека Куинси Промеса.

Голландец отреагировал на критику со стороны Канчельскиса, высмеяв его в интервью.

«Ничего не собираюсь отвечать Промесу. Я сказал то, что вижу. Пускай едет и доказывает, что может играть в топ-чемпионатах.

Свой уровень в футболе я уже доказал, теперь его очередь. Что он мне сейчас рассказывает? Не собираюсь с ним ругаться.

Не только я говорю, что он не уровень английского чемпионата. Он не уровень . Человек не стремится уезжать в лиги, где уровень выше.

Но зачем оправдываться? Это смешно просто. Пусть на телевидение еще сходит и расскажет, какой он крутой. И он должен доказать свой уровень не мне, а себе.

Уезжая в Англию, я показывал сам себе, что я хорош. Это надо додуматься, чтобы словами отвечать. Игрой надо отвечать. Просто смешно», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».

Андрей Канчельскис: «Промес – футболист среднего уровня, нечего ему делать в Англии»

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