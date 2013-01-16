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    Андрей Канчельскис: «Пусть Промес на телевидение еще сходит и расскажет, какой он крутой»

    Теги Спартак Ливерпуль премьер-лига Россия премьер-лига Англия Андрей Канчельскис Куинси Промес

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис ответил на слова хавбека «Спартака» Куинси Промеса.

    Голландец отреагировал на критику со стороны Канчельскиса, высмеяв его в интервью.

    «Ничего не собираюсь отвечать Промесу. Я сказал то, что вижу. Пускай едет и доказывает, что может играть в топ-чемпионатах.

    Свой уровень в футболе я уже доказал, теперь его очередь. Что он мне сейчас рассказывает? Не собираюсь с ним ругаться.

    Не только я говорю, что он не уровень английского чемпионата. Он не уровень «Ливерпуля». Человек не стремится уезжать в лиги, где уровень выше.

    Но зачем оправдываться? Это смешно просто. Пусть на телевидение еще сходит и расскажет, какой он крутой. И он должен доказать свой уровень не мне, а себе.

    Уезжая в Англию, я показывал сам себе, что я хорош. Это надо додуматься, чтобы словами отвечать. Игрой надо отвечать. Просто смешно», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».

    Андрей Канчельскис: «Промес – футболист среднего уровня, нечего ему делать в Англии»

    Промес о словах Канчельскиса: «Может, жена сказала: «Мне нравится Промес», и ему стало завидно?»

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