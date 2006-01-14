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    Джикия, Луис Адриано, Фернандо и Роша записали видеообращение: «В «Спартаке» нет расизма, мы все братья»

    Теги Спартак Луис Адриано премьер-лига Россия происшествия видео Георгий Джикия Фернандо Педро Роша

    «Спартак» опубликовал видео, на котором футболисты Георгий Джикия, Луис Адриано, Фернандо и Педро Роша в дружеской атмосфере рассказали о гармонии в команде.

    «У нас в команде нет никакого расизма, мы все братья и одна большая семья», – сказал Джикия.

    «Это мой друг, мой брат. Это легенда «Спартака», я люблю тебя, мой друг», – поддержал защитника на русском языке бразильский форвард Луис Адриано.

    «Это Джик, брат мой», – сказал Фернандо, похлопав по плечу Джикию, и добавил: «В «Спартаке» нет расизма». Слова Фернандо про Джикию на слух были похожи на «таджик», Георгий рассмеялся.

    «Спартак» ранее принес извинения за опубликованное защитником Георгием Джикией сообщение на официальной клубной странице в Twitter, в котором темнокожие игроки красно-белых названы «шоколадками».

    В опубликованном ролике бразильские игроки, которым разрешили приехать на сбор позже остальных, делают упражнения на свежем воздухе. Георгий Джикия говорит: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце».

    Пост «Спартака» вызвал негативную реакцию в социальных сетях и у правозащитных организаций.  

    Глава FARE о твите «Спартака» про «шоколадки»: «Неправильно, что один из самых больших клубов России восхваляет расизм» 

    Kick It Out о посте «Спартака»: «России предстоит проделать огромную работу по искоренению всех форм расизма из футбола»

    Опрос

    Джикия назвал партнеров «шоколадками». Это расизм или нет?

    31007 голосов 22
    • Расизм
      14%
    • Просто шутка
      86%

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