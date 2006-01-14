Джикия, Луис Адриано, Фернандо и Роша записали видеообращение: «В «Спартаке» нет расизма, мы все братья»

«Спартак» опубликовал видео, на котором футболисты , Луис Адриано, Фернандо и Педро Роша в дружеской атмосфере рассказали о гармонии в команде.

«У нас в команде нет никакого расизма, мы все братья и одна большая семья», – сказал Джикия.

«Это мой друг, мой брат. Это легенда , я люблю тебя, мой друг», – поддержал защитника на русском языке бразильский форвард .

«Это Джик, брат мой», – сказал Фернандо, похлопав по плечу Джикию, и добавил: «В «Спартаке» нет расизма». Слова Фернандо про Джикию на слух были похожи на «таджик», Георгий рассмеялся.

Спартаковские бразильцы: «Джикия – наш друг, наш брат!» pic.twitter.com/LtswcqPiW4 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 13 января 2018 г.

«Спартак» ранее принес извинения за опубликованное защитником Георгием Джикией сообщение на официальной клубной странице в Twitter, в котором темнокожие игроки красно-белых названы «шоколадками».

В опубликованном ролике бразильские игроки, которым разрешили приехать на сбор позже остальных, делают упражнения на свежем воздухе. Георгий Джикия говорит: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце».

Пост «Спартака» вызвал негативную реакцию в социальных сетях и у правозащитных организаций.

Глава FARE о твите «Спартака» про «шоколадки»: «Неправильно, что один из самых больших клубов России восхваляет расизм»

Kick It Out о посте «Спартака»: «России предстоит проделать огромную работу по искоренению всех форм расизма из футбола»