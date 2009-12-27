Куинси Промес: «Я не думаю о том, как бы смотрелся в футболке того или иного клуба»

Атакующий полузащитник Куинси Промес высказался на тему возможного ухода из .

– Конечно, мне поступают предложения. Не только из топ-5 лучших лиг Европы, из топ-3. Но для меня это не имеет значения, я не сижу и не думаю о том, как бы я смотрелся в футболке того или иного клуба.

Сейчас я игрок «Спартака», и у меня контракт до 2021 года. Я полностью счастлив здесь.

– Значит, вы не планируете никуда уходить зимой?

– Не знаю. Посмотрим, что будет, когда откроется трансферное окно, – ответил голландец.