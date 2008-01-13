«Челси» не может начать реконструкцию «Стэмфорд Бридж» из-за одной семьи. Она боится остаться без солнечного света

Лондонская семья мешает начать работу по реконструкции стадиона «Стэмфорд Бридж».

Мэр Лондона еще год назад одобрил проект и выдал разрешение на строительство клубу Романа Абрамовича.

Однако семья Кросуэйт, состоящая из четырех человек (родители – Люсинда и Николас, дети – Луис и Роуз) и проживающая в непосредственной близости от , утверждает, что арена после реновации будет бросать тень на их дом и лишит их солнечного света.

В мае 2017 года семья добилась судебного запрета на строительство. обратился к местным властям с просьбой отменить постановление суда, запрещающее клубу реконструкцию стадиона.

«Челси» предложил Кросуэйтам юридические консультации на 50 000 фунтов и последующую компенсацию (предположительно, в районе шестизначной суммы), но семья продолжает настаивать на своем «праве на свет».

При этом семья не против реконструкции стадиона, но предлагает убрать или изменить дизайн восточной трибуны, которая будет загораживать свет.

Советники района Лондона Хаммерсмит и Фулем в понедельник обсудят сложившуюся ситуацию.

Ожидалось, что в этом году начнется снос прилегающих к арене построек, а также работы на железнодорожной линии.

Реконструкция «Стэмфорд Бридж» будет стоить более миллиарда фунтов и завершится не раньше 2024 года. Вместимость арены будет увеличена с 41 до 60 тысяч зрителей.

Каким будет новый стадион «Челси»