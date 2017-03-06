Мэр Лондона одобрил расширение стадиона «Челси» до 60 тысяч мест
Мэр Лондона Садик Хан официально одобрил реконструкцию стадиона «Челси».
Планируется, что на месте нынешнего «Стэмфорд Бридж» появится обновленная арена стоимостью 500 миллионов фунтов.
Вместимость стадиона увеличится с 41,6 тысячи зрителей до 60 тысяч. Будет построен специальный придорожный подъезд над веткой метрополитена Дистрикт-лайн, который соединит арену со станцией Фулхэм-Бродвей.
«Лондон – один из величайших спортивных городов мира. Радует, что скоро новый стадион «Челси» займет место среди великолепных арен столицы.
Взвешенно проанализировав предложение клуба, я оценил высококачественный и эффектный проект. Вместимость стадиона значительно возрастет, хотя арена останется на том же месте. Болельщикам будет легко добираться от ближайших транспортных узлов.
Я уверен, новый стадион станет украшением короны спортивного Лондона. Арена привлечет туристов и болельщиков со всего мира», – сказал Хан.
«Абсолютно великолепно». Почему новый стадион «Челси» – это произведение искусства
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