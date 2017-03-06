Мэр Лондона одобрил расширение стадиона «Челси» до 60 тысяч мест

Мэр Лондона Садик Хан официально одобрил реконструкцию стадиона .

Планируется, что на месте нынешнего «Стэмфорд Бридж» появится обновленная арена стоимостью 500 миллионов фунтов.

Вместимость стадиона увеличится с 41,6 тысячи зрителей до 60 тысяч. Будет построен специальный придорожный подъезд над веткой метрополитена Дистрикт-лайн, который соединит арену со станцией Фулхэм-Бродвей.

«Лондон – один из величайших спортивных городов мира. Радует, что скоро новый стадион «Челси» займет место среди великолепных арен столицы.

Взвешенно проанализировав предложение клуба, я оценил высококачественный и эффектный проект. Вместимость стадиона значительно возрастет, хотя арена останется на том же месте. Болельщикам будет легко добираться от ближайших транспортных узлов.

Я уверен, новый стадион станет украшением короны спортивного Лондона. Арена привлечет туристов и болельщиков со всего мира», – сказал Хан.

«Абсолютно великолепно». Почему новый стадион «Челси» – это произведение искусства