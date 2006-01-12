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    «Зенит» и «Краснодар» не могут договориться о трансфере Смолова. И сам Федор пока отказывается от перехода

    Теги Зенит Федор Смолов Роберто Манчини премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Нобель Арустамян

    Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился мыслями о будущем Федора Смолова.

    «Конечно, к Федору есть большой интерес от команд из Англии, есть от «Зенита», от других команд. На данный момент, если брать несколько последних дней, были и остаются переговоры между «Краснодаром» и «Зенитом».

    «Зенит» по-прежнему очень хочет Смолова, точнее его очень хочет Роберто Манчини, который видит в Федоре силу, которая поможет «Зениту» бороться за первое место в чемпионате.

    Но на данный момент переговоры не завершены, они не удались. Дело в том, что стороны не могут договориться, и главная проблема – возможности «Зенита».

    У «Зенита» была большая трансферная кампания летом. Клуб потратил много денег, и по этой причине «Зенит» сейчас не имеет возможности сделать предложение, от которого будет невозможно отказаться «Краснодару».

    Плюс сам игрок пока отказывается от перехода в «Зенит», наверное, ожидая более выгодные предложения от западных команд, тем более интерес есть, и варианты на Западе, в той же Англии, должны быть интересны самому игроку.

    Вполне возможно, трансфер может произойти и летом», – сказал Арустамян.

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