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    Тренер «Бристоля»: «Мой тренер вратарей выпил вино, предназначавшееся для Моуринью, поэтому придется предложить Гвардиоле самогон»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок английской лиги Пеп Гвардиола Д2 Англия Бристоль Сити Ли Джонсон

    Главный тренер «Бристоль Сити» Ли Джонсон рассказал, что не смог выпить вина с Жозе Моуринью после победы над «Манчестер Юнайтед» (2:1) в Кубке английской лиги.

    – Моуринью после игры сразу умчался.

    – Предложите выпить Гвардиоле?

    – К сожалению, мой тренер вратарей выпил ту бутылку. Я был не очень доволен! Возможно, достану бутылку самогона или чего-то еще.

    Забудьте про вино. Главное для такого тренера, как я, пообщаться с топ-тренерами. Жозе был прекрасен, и я думаю, что Пеп Гвардиола тоже окажется таким. Думаю, они ценят, что такие молодые парни, как я, голодны до учебы, – сказал Джонсон.

    Тренер «Бристоля»: «Пришлось разбить свинью-копилку дочки, чтобы купить бутылку вина за 450 фунтов. Надеюсь, Моуринью со мной выпьет»

    Тренер «Бристоля»: «Попробовал бы Гвардиола поработать в «Олдхэме» с бюджетом 900 тысяч фунтов... Впрочем, уверен, он бы справился»

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