Тренер «Бристоля»: «Мой тренер вратарей выпил вино, предназначавшееся для Моуринью, поэтому придется предложить Гвардиоле самогон»

Главный тренер «Бристоль Сити» Ли Джонсон рассказал, что не смог выпить вина с Жозе Моуринью после победы над (2:1) в Кубке английской лиги.

– Моуринью после игры сразу умчался.

– Предложите выпить Гвардиоле?

– К сожалению, мой тренер вратарей выпил ту бутылку. Я был не очень доволен! Возможно, достану бутылку самогона или чего-то еще.

Забудьте про вино. Главное для такого тренера, как я, пообщаться с топ-тренерами. Жозе был прекрасен, и я думаю, что тоже окажется таким. Думаю, они ценят, что такие молодые парни, как я, голодны до учебы, – сказал Джонсон.

Тренер «Бристоля»: «Пришлось разбить свинью-копилку дочки, чтобы купить бутылку вина за 450 фунтов. Надеюсь, Моуринью со мной выпьет»

Тренер «Бристоля»: «Попробовал бы Гвардиола поработать в «Олдхэме» с бюджетом 900 тысяч фунтов... Впрочем, уверен, он бы справился»