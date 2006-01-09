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    Тренер «Бристоля»: «Попробовал бы Гвардиола поработать в «Олдхэме» с бюджетом 900 тысяч фунтов... Впрочем, уверен, он бы справился»

    Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Д2 Англия Бристоль Сити Ли Джонсон

    Главный тренер «Бристоль Сити» Ли Джонсон поделился ощущениями от победы над «Манчестер Юнайтед» (2:1) в 1/4 финала Кубка английской лиги и высказался о предстоящих матчах с «Манчестер Сити».

    «Это было потрясающе. Когда я забирал свою маленькую дочь из школы, вышли все учителя и все дети. Я почувствовал себя Гамельнским крысоловом на детской площадке.

    Здорово чем-то отплачивать. Наследие матча с «МЮ», надеюсь, заключается в новых болельщиках. Будем надеяться, что мы смогли зацепить молодежь, которая пришла на этот матч.

    Матч с «Ман Сити»? Ох, думаю, это лучшая команда, которая когда-либо была в Англии. Конечно, бывали замечательные команды – вроде «МЮ» сэра Алекса Фергюсона и его «класса 92», до этого собирались невероятные команды у «Ливерпуля».

    Но я думаю, что со временем (и это более чем вероятно) эта команда войдет в историю как одна из лучших, которые когда-либо украшали своей игрой поля Англии. 

    У них игроки мирового уровня на каждой позиции – как в основе, так и среди молодежи. Для нас это будет настоящим вызовом. В этом сезоне мы действительно здорово играем с топ-клубами.

    Конечно, обыграть такого соперника, как «Манчестер Юнайтед» – причем вполне справедливо, – без откровенного везения... Это точно придаст нам уверенности на матчи с «Ман Сити».

    Гвардиола очень быстро адаптировался в Англии. Но настоящий вызов – поехать в «Олдхэм» и провернуть такое с бюджетом 900 тысяч фунтов на год. Впрочем, я уверен, что он бы с этим справился», – сказал Джонсон.

    Клуб из чемпионшипа выбил «МЮ» на 93-й минуте. И началось безумие 

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