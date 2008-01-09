Коутиньо доплатит «Ливерпулю» 11,5 млн фунтов, «Сити» хочет Санчеса за 20 млн и другие новости утра

1. Коутиньо представлен в качестве новичка «Барселоны». Выяснилось, что он доплатит «Ливерпулю» за свой трансфер аж 11,5 миллиона фунтов (9 млн сразу + 2,5 млн потом), а еще пропустит из-за травмы около 3 недель.

2. МОК утвердит список атлетов из России для участия в Олимпиаде-2018 до 28 января. Меньше чем за 2 недели до начала.

3. В КХЛ очень горячий день. «Ак Барс» пропустил 5 шайб от «Северстали» (2:5), а вернувшийся из НХЛ Бурмистров закончил игру с полезностью «-4». Тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров тем временем страшно недоволен арбитрами матча со «Спартаком» (2:3): «Cудьи ставят в коленно-локтевую целую команду, целый регион. Это некрасиво».

4. «Манчестер Сити» очень хочет подписать Алексиса Санчеса уже зимой, а не летом, когда чилиец будет бесплатным. По данным The Telegraph, «Сити» готов дать 20 млн фунтов, «Арсенал» хочет 35 млн. Журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио уверяет, что должны договориться на 20 миллионов.

5. Трансферный инсайд дня в России: ЦСКА интересуется 19-летним хорватским опорником Бистровичем. Его стоимость оценивается в 250 тысяч евро.

6. В Омске всплыли детали увольнения тренера «Авангарда» Скабелки. Тренер обвинил Чудинова в трусости, после этого 16 игроков пошли с жалобами к президенту клуба Шалаеву.

7. НХЛ. В единственном матче дня «Торонто» дома проиграл «Коламбусу».

8. НБА. «Миннесота» разгромила «Кливленд», «Голден Стэйт» обыграл «Денвер». Остальные результаты дня здесь

9. Лукаку, Азар и Дибала вошли в расширенную команду года FIFA 18, Салах – нет. Так получилось.

10. Энди Маррей перенес операцию на бедре и пропустит до 14 недель. Теннис будет скучать.

11. Россиянин признался в подрыве автобуса «Боруссии» Дортмунд. Его обвиняют в покушении на 28 человек – адвокат утверждает, что преступник хотел лишь заработать на бирже.