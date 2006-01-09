Скабелка обвинил Чудинова в трусости. После этого 16 игроков «Авангарда» пошли к президенту клуба Шалаеву

Стали известны подробности увольнения тренера Андрея Скаблеки из .

Судьба тренера была предрешена до игры с «Нефтехимиком» (2:3 ОТ), после которой он был отправлен в отставку.

За день до этого матча на тренировке команды произошел конфликт.

Скабелка обвинил защитника в трусости за то, что тот убрал ногу от шайбы в момент, когда форвард «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов забивал в ворота омского клуба победную шайбу.

В результате перепалки Чудинова выгнали со льда (в матче с «Нефтехимиком» он не играл).

После тренировки 16 игроков отправились к президенту команды Владимиру Шалаеву.

Хоккеисты сообщили, что больше не могут терпеть унижения и оскорбления Скабелки и не хотят играть под его руководством.

«Авангард» в 8-й раз уволил тренера по ходу сезона КХЛ. Это рекорд