Скабелка обвинил Чудинова в трусости. После этого 16 игроков «Авангарда» пошли к президенту клуба Шалаеву

Стали известны подробности увольнения тренера Андрея Скаблеки из «Авангарда».
Судьба тренера была предрешена до игры с «Нефтехимиком» (2:3 ОТ), после которой он был отправлен в отставку.
За день до этого матча на тренировке команды произошел конфликт.
Скабелка обвинил защитника Максима Чудинова в трусости за то, что тот убрал ногу от шайбы в момент, когда форвард «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов забивал в ворота омского клуба победную шайбу.
В результате перепалки Чудинова выгнали со льда (в матче с «Нефтехимиком» он не играл).
После тренировки 16 игроков отправились к президенту команды Владимиру Шалаеву.
Хоккеисты сообщили, что больше не могут терпеть унижения и оскорбления Скабелки и не хотят играть под его руководством.
«Авангард» в 8-й раз уволил тренера по ходу сезона КХЛ. Это рекорд
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