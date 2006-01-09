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    Скабелка обвинил Чудинова в трусости. После этого 16 игроков «Авангарда» пошли к президенту клуба Шалаеву

    Теги Авангард Максим Чудинов Владимир Шалаев видео Андрей Скабелка КХЛ

    Стали известны подробности увольнения тренера Андрея Скаблеки из «Авангарда».

    Судьба тренера была предрешена до игры с «Нефтехимиком» (2:3 ОТ), после которой он был отправлен в отставку.

    За день до этого матча на тренировке команды произошел конфликт.

    Скабелка обвинил защитника Максима Чудинова в трусости за то, что тот убрал ногу от шайбы в момент, когда форвард «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов забивал в ворота омского клуба победную шайбу.

    В результате перепалки Чудинова выгнали со льда (в матче с «Нефтехимиком» он не играл).

    После тренировки 16 игроков отправились к президенту команды Владимиру Шалаеву.

    Хоккеисты сообщили, что больше не могут терпеть унижения и оскорбления Скабелки и не хотят играть под его руководством. 

    «Авангард» в 8-й раз уволил тренера по ходу сезона КХЛ. Это рекорд

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