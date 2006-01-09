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    Андрей Назаров после двух незасчитанных голов: «Cудьи ставят в коленно-локтевую целую команду, целый регион. Это некрасиво»

    Теги Нефтехимик Спартак судьи Андрей Назаров КХЛ Алексей Васильев судья Мартин Фране

    Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал поражение от «Спартака» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Хочется поблагодарить «Спартак» и болельщиков. Приятно здесь играть, всегда много народу. «Спартак», на мой взгляд, играл хорошо.

    Много причин, почему мы проиграли. Мне сейчас все звонят, все спрашивают. Я, наверное, первый раз за этот сезон скажу.

    Не первый и не последний раз, когда судьи ставят в коленно-локтевую целую команду. На мой взгляд, это неприемлемо.

    Потому что речь идет о целом регионе, который просто поставили в коленно-локтевую. Мы не будем обсуждать, был гол или не было, был офсайд или не было. Просто некрасиво.

    А так, «Спартак» – с победой. Заслужили три очка», – заявил Назаров.

    В этой игре судьи – Мартин Фране и Алексей Васильев – дважды отменили голы «Нефтехимика» после тренерских запросов со стороны «Спартака».

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