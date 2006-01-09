Андрей Назаров после двух незасчитанных голов: «Cудьи ставят в коленно-локтевую целую команду, целый регион. Это некрасиво»

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал поражение от «Спартака» (2:3) в матче регулярного чемпионата .

«Хочется поблагодарить «Спартак» и болельщиков. Приятно здесь играть, всегда много народу. , на мой взгляд, играл хорошо.

Много причин, почему мы проиграли. Мне сейчас все звонят, все спрашивают. Я, наверное, первый раз за этот сезон скажу.

Не первый и не последний раз, когда судьи ставят в коленно-локтевую целую команду. На мой взгляд, это неприемлемо.

Потому что речь идет о целом регионе, который просто поставили в коленно-локтевую. Мы не будем обсуждать, был гол или не было, был офсайд или не было. Просто некрасиво.

А так, «Спартак» – с победой. Заслужили три очка», – заявил Назаров.

В этой игре судьи – Мартин Фране и Алексей Васильев – дважды отменили голы после тренерских запросов со стороны «Спартака».