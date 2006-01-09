Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Арсенал» хочет продать Санчеса за 35 млн фунтов, «Ман Сити» готов предложить 20 млн

    Теги Алексис Санчес Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы

    «Манчестер Сити» хочет этой зимой подписать полузащитника «Арсенала» Алексиса Санчеса, срок контракта которого истекает предстоящим летом.

    У команд разные финансовые запросы. Лондонцы хотят выручить от продажи футболиста минимум 35 миллионов фунтов.

    «Сити» же рассчитывает заполучить Санчеса за меньшую сумму. В ближайшее время манкунианцы направят «Арсеналу» первое предложение о трансфере чилийца в размере 20 миллионов.

    «Арсенал» хотел бы продать игрока за рубеж, но самому Санчесу хочется перейти именно в «Сити». При этом игрок предпочел бы оказаться в «Ман Сити» летом, а не зимой, поскольку в случае летнего перехода свободным агентом он получит большие подъемные.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться