«Арсенал» хочет продать Санчеса за 35 млн фунтов, «Ман Сити» готов предложить 20 млн

«Манчестер Сити» хочет этой зимой подписать полузащитника Алексиса Санчеса, срок контракта которого истекает предстоящим летом.

У команд разные финансовые запросы. Лондонцы хотят выручить от продажи футболиста минимум 35 миллионов фунтов.

«Сити» же рассчитывает заполучить Санчеса за меньшую сумму. В ближайшее время манкунианцы направят «Арсеналу» первое предложение о трансфере чилийца в размере 20 миллионов.

«Арсенал» хотел бы продать игрока за рубеж, но самому Санчесу хочется перейти именно в «Сити». При этом игрок предпочел бы оказаться в «Ман Сити» летом, а не зимой, поскольку в случае летнего перехода свободным агентом он получит большие подъемные.