Зинедин Зидан: «Я знаю, что не проработаю в «Реале» 10 лет»

Главный тренер Зинедин Зидан поделился мнением о своей работе.

больше не игрок «Реала». Этого Зидана больше не существует. Теперь есть Зидан-тренер, которому нужно заново строить свою карьеру. Меня не спасет то, чего я добился в этом клубе как игрок.

Я знаю, что однажды закончу работать в «Реале». Поэтому я должен воспользоваться возможностью преуспеть. Я говорю себе: «У тебя еще десять дней, сделай за эти десять дней все возможное, если у тебя полгода – сделай все возможное». Больше я ни о чем не думаю. Я знаю, что не проработаю здесь 10 лет.

Давление извне никак на меня не действует. Я закрываюсь щитом – ничто не может мне навредить. У меня в «Реале» большая ответственность. Но когда я прихожу домой, я переключаюсь.

Я знаю, что многие тренеры не могут прекратить думать о работе, но я могу. Я прихожу домой и провожу время с женой или детьми, мы смотрим телевизор или ужинаем. Я отключаю себя от работы. Это фундаментальная вещь.

Я хочу показать, что я хороший тренер и в той ситуации, когда все идет не так хорошо. Сложности меня не пугают, я к ним готов. Люди могут думать, что мне все легко дается, что я делаю это инстинктивно, но они ошибаются. Игрок я или тренер – я всегда усердно тружусь», – сказал Зидан.