Зидан после ничьей с «Сельтой»: «У меня нет объяснений»

Главный тренер Зинедин Зидан подвел итоги матча чемпионата Испании с «Сельтой» (2:2).

«Чего нам не хватило? Второго тайма и цельной игры на протяжении всех 90 минут. Мы очень хорошо провели первые 45 минут, чего не скажешь о вторых. Нужно тщательно проанализировать произошедшее.

Мы слишком часто ошибались. Несколько раз теряли мяч, чего обычно не случается, и это произошло в важные моменты. Нужно избегать таких ошибок и показывать более ровную игру. Я должен разобраться в этой проблеме, мне за это отвечать, и мы попытаемся это сделать.

прессинговала, а мы не играли должным образом. Мы должны поувереннее распоряжаться голевыми моментами. Нужно играть хорошо не в одном-двух матчах, а в трех, в четырех и так далее. У нас это не получается.

Думаю, физически мы в порядке, мы проделали много беговой работы. Но дело не в этом. К примеру, второй гол мы пропустили после серии ошибок. Соперник воспрянул духом, а мы, наоборот, поникли.

У меня нет объяснений случившемуся. Постараемся исправиться и обрести стабильность.

Перес заходил в раздевалку, чтобы подбодрить команду, ничего более», – сказал Зидан.

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