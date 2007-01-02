Жозе Моуринью: «Есть клубы и тренеры, у которых друзья в нужных креслах. У меня таких друзей нет»

Главный тренер Жозе Моуринью вновь раскритиковал календарь премьер-лиги для манкунианского клуба.

«Ответ всегда один и тот же. Вы, телекомпании, принимаете решения, а мы вынуждены с ними соглашаться.

Я верю, что решения принимаете именно вы, но в то же время думаю, что есть клубы или тренеры, у которых есть правильные друзья в креслах. У меня таких друзей нет», – заявил Моуринью.

Жозе Моуринью: «МЮ» не выглядел уставшим, несмотря на худший календарь, который вы нам составили»