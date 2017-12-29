Жозе Моуринью: «В матче с «Лестером» был пенальти на Рэшфорде, в игре с «Ман Сити» – на Эррере»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» пожаловался на судейство в последних матчах c участием его команды.

В субботу Крэйг Поусон, обслуживавший в качестве главного арбитра матч «МЮ» – «Саутгемптон» (0:0), не назначил пенальти, когда защитник гостей Мая Йосида коснулся мяч рукой в штрафной.

«Я видел эпизод с Йосидой с бровки. Мне показалось, что пенальти очевиден. Но с 50 метров я мог что-то не увидеть.

Я доверяю своим футболистам. Когда вижу, что у Маты практически истерика после инцидента в штрафной, то я практически уверен, что там был пенальти. Я посмотрел повтор, и там действительно был пенальти. Так же, как в матче с «Лестером» был пенальти на Рэшфорде, в игре с «Ман Сити» – на Эррере.

Я сказал судье, что ему не повезло. Я говорил это всем трем арбитрам этих встреч: Оливеру в игре с «Сити», Моссу – с «Лестером», Поусону сегодня. Это хорошие арбитры, они хорошо судят, но они принимали решения, которые вредили нам», – сказал Моуринью.