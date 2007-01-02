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    Жозе Моуринью: «МЮ» не выглядел уставшим, несмотря на худший календарь, который вы нам составили»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Эвертон премьер-лига Англия Джесси Лингард

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о победе над «Эвертоном» (2:0).

    «Сегодня все в нашем исполнении было топ-уровня – гордость, усилия. И мы сыграли очень хорошо. Это не было похоже на игру уставших парней, несмотря на худший календарь, который вы нам составили.

    «Эвертон» взял игру под свой контроль на 5-8 минут, но в остальной игрой всегда управляли мы. Нам пришлось перестроиться из-за отсутствия Лукаку, я доволен игрой.

    Лингард? Одно дело – быть молодым талантом, быть хорошим игроком – совсем другое дело. Некоторые неспособны на этот переход. Они переходят из категории «великолепных талантов» в категорию «обычных игроков».

    Лингард как раз в процессе перехода. Он стабильнее, он адаптируется, он все лучше понимает игру. Он двигается в правильном направлении.

    Трансферы? Ничего не знаю насчет этого. Сейчас у нас проблемы, но через 2-3 недели мы придем в себя и спокойно вздохнем. Можем ли мы улучшить состав сейчас или подождем до лета? Не могу сказать», – заявил Моуринью.

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