Жозе Моуринью: «МЮ» не выглядел уставшим, несмотря на худший календарь, который вы нам составили»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о победе над «Эвертоном» (2:0).

«Сегодня все в нашем исполнении было топ-уровня – гордость, усилия. И мы сыграли очень хорошо. Это не было похоже на игру уставших парней, несмотря на худший календарь, который вы нам составили.

«Эвертон» взял игру под свой контроль на 5-8 минут, но в остальной игрой всегда управляли мы. Нам пришлось перестроиться из-за отсутствия Лукаку, я доволен игрой.

Лингард? Одно дело – быть молодым талантом, быть хорошим игроком – совсем другое дело. Некоторые неспособны на этот переход. Они переходят из категории «великолепных талантов» в категорию «обычных игроков».

Лингард как раз в процессе перехода. Он стабильнее, он адаптируется, он все лучше понимает игру. Он двигается в правильном направлении.

Трансферы? Ничего не знаю насчет этого. Сейчас у нас проблемы, но через 2-3 недели мы придем в себя и спокойно вздохнем. Можем ли мы улучшить состав сейчас или подождем до лета? Не могу сказать», – заявил Моуринью.