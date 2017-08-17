ЦСКА готов предложить за хавбека «Флуминенсе» Вендела более 7 млн евро
ЦСКА ведет переговоры с «Флуминенсе» о трансфере полузащитника Вендела Вале.
Армейцы готовы заплатить за 19-летнего бразильца свыше 7 миллионов евро.
Ранее клуб из Рио-де-Жанейро отказался продать Вендела за 7 млн «Порту», потребовав 13 млн.
Контракт хавбека с «Флуминенсе» рассчитан до декабря 2020 года.
В 18 матчах текущего чемпионата Бразилии Вендел забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.
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