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    ЦСКА готов предложить за хавбека «Флуминенсе» Вендела более 7 млн евро

    Теги ЦСКА Флуминенсе высшая лига Бразилия Премьер-лига Россия возможные трансферы Вендел Вале

    ЦСКА ведет переговоры с «Флуминенсе» о трансфере полузащитника Вендела Вале.

    Армейцы готовы заплатить за 19-летнего бразильца свыше 7 миллионов евро.

    Ранее клуб из Рио-де-Жанейро отказался продать Вендела за 7 млн «Порту», потребовав 13 млн.

    Контракт хавбека с «Флуминенсе» рассчитан до декабря 2020 года.

    В 18 матчах текущего чемпионата Бразилии Вендел забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

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