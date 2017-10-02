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    CIES: трансферная стоимость Лукаку с начала сезона увеличилась на 55,8 млн евро, Неймар подорожал до 239,6 млн

    Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Ювентус премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия рейтинги Неймар Ромелу Лукаку Пауло Дибала Килиан Мбаппе

    Исследовательская группа CIES (Международный центр спортивных исследований, созданный ФИФА) опубликовала рейтинг игроков, которые сильнее всех подорожали начиная с июля 2017 года.

    На первом месте оказался форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, чья трансферная стоимость увеличилась с 102,7 миллиона евро до 158,5 млн (+55,8 млн евро).

    Второе место по этому показателю занимает нападающий «ПСЖ» Киллиан Мбаппе, который подорожал с 95,4 миллиона евро до 145,8 млн (+50,4 млн евро).

    На третьем месте оказался форвард «Ювентуса» Пауло Дибала, его стоимость увеличилась на 47,3 миллиона евро – с 113,7 миллиона евро до 161 млн.

    Нападающий «ПСЖ» Неймар занял 6-е место, подорожав с 211,2 миллиона евро до 239,6 млн (+28,4 млн).

    Топ-10 самых подорожавших футболистов выглядит следующим образом:

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