Хабиб избил Барбозу, победа Устюгова, Моуринью опять сыграл вничью и другие новости утра

1. Россиянин Сергей Устюгов победил в спринте свободным стилем на многодневке «Тур де Ски».

2. «Челси» разгромил «Сток Сити» (5:0), «Ливерпуль» одолел «Лестер» (2:1), «МЮ» не смог забить «Саутгемптону» (0:0) и другие результаты АПЛ.

3. В Лас-Вегасе в рамках бойцовского шоу UFC 219 Хабиб Нурмагомедов победил в легком весе Эдсона Барбозу.

4. Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу, Сергей Карякин – 2-й.

5. «Лацио» поделил очки с «Интером» (0:0), «Рома» не смогла обыграть «Сассуоло» (1:1), «Ювентус» победил «Верону» (3:1).

6. «Сантос» устраивает предложение «Спартака» по трансферу защитника Лукаса Вериссимо за 8 млн евро.

7. Овечкин сделал 3 голевые передачи. Все результаты в НХЛ.

8. Британский журналист Шейн Бернс сообщил, что «Эвертон» хочет подписать Куинси Промеса.

9. В НБА «Юта» обыграла «Кливленд», «Голден Стэйт» – «Мемфисом». Другие результаты – здесь.

Цитата дня. «Нет никакого финансового фэйр-плей. Либо ты тратишь без ограничений, либо тебе очень тяжело конкурировать». Урок футбольной экономики от Жозе Моуринью.