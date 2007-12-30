Жозе Моуринью: «Нет никакого финансового фэйр-плей. Либо ты тратишь без ограничений, либо тебе очень тяжело конкурировать»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью раскритиковал финансовый фэйр-плей.

«Клуб вложил много денег, и проблема в том, сколько вкладывают другие. Их состав стабильнее, лучше, у них богаче выбор, они продолжают инвестировать.

Мы летом купили очень хорошего нападающего, Лукаку, но на замену Златану, а не к нему в пару, чтобы они в идеальной форме зажигали с первого же дня.

Мы подписали Линделефа, потому что на старте сезона у нас был травмирован Рохо. В последние годы мы покупаем игроков, чтобы кого-то заменить.

Думаете, клуб даст мне 600 миллионов и скажет: подписывай шесть игроков по 100 миллионов? Мы не можем этого сделать. Я не могу этого ждать, и это не критика клуба. Вы видите, какой сейчас рынок, особенно для топ-команд.

Не могу не выразить уважение «Манчестер Сити» и Гвардиоле, его штабу и игрокам за то, что они делают. Но когда он пришел в «Сити», у него был Харт – вратарь сборной Англии. Он ему не понравился, он купил Браво, вратаря «Барселоны». И он ему не понравился – тогда он купил Эдерсона.

У него в команде были Сабалета и Коларов – очень хорошие игроки, но им было немного за 30. Он захотел их заменить, и он заменил их не двумя игроками, а тремя – Уокером из «Тоттенхэма», Менди из «Монако» и Данило из «Реала», например. Можем ли мы купить 6-7 игроков, можем ли мы вложить 600-700 миллионов фунтов? Нет. Поэтому нам сложно.

В последние годы рынок движется в направлении, что если ты в клубе, у которого нет лимита на траты, ты покупаешь кого угодно. Нет никакого финансового фэйр-плей, нет ничего. Либо ты делаешь все, что хочешь, либо тебе очень трудно.

Да, в таких условиях тоже можно соревноваться, даже если у тебя нет таких финансовых возможностей – не говорю «потенциальных», потому что потенциально они у нас есть. Но есть клубы, у которых нет никаких ограничений – и они покупают лучших.

Нужно сохранять спокойствие, веру в работу и время. Есть клубы, которые вкладываются с ограничениями, некоторые действуют более сбалансированно, чем те, которые становятся невероятно сильны.

«ПСЖ» этим летом подписал Неймара и Мбаппе – возможно, двух из четырех лучших атакующих игроков мира. И у них в команде есть Ди Мария, Дракслер, Пасторе, Моура – игроки запаса.

Деньги делают результат. Если вы вспомните, во время моего первого периода работы в «Челси» все говорили то же самое, поэтому я не думаю, что здесь что-то изменилось.

Но я прошу не перевирать мои слова и не представлять все так, будто клуб меня не поддерживает, не хочет тратить и не тратит», – сказал Моуринью.