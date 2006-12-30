Чемпионат Италии. «Верона» против «Ювентуса», «Интер» и «Лацио» голов не забили

В 19-м туре серии А «Наполи» обыграл «Кротоне» (1:0), «Интер» поделил очки с «Лацио» (0:0), «Ювентус» отправится в гости к «Вероне».

Чемпионат Италии

19-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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