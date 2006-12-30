Чемпионат Италии. «Верона» против «Ювентуса», «Интер» и «Лацио» голов не забили

В 19-м туре серии А «Наполи» обыграл «Кротоне» (1:0), «Интер» поделил очки с «Лацио» (0:0), «Ювентус» отправится в гости к «Вероне».
Чемпионат Италии
19-й тур
- Дата проведения
- 30 декабря, 14.30, «Артемио Франки»
- Голы:
- 1:0 – 71 Симеоне, 1:1 – 74 Чалханоглу.
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Фиорентина –
Спортьелло, Лорини, Пеццелья (Витор Уго, 73), Астори, Бираги, Бенасси (Эссерик, 66), Бадель, Верету, Жил Диаш (Кьеза, 54), Симеоне, Терео.
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Милан –
Доннарумма, Калабрия, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Кессиэ (Локателли, 90), Монтоливо, Бонавентура (Андре Силва, 72), Сусо, Кутроне, Борини (Чалханоглу, 53).
- Дата проведения
- 30 декабря, 17.00, «Олимпико ди Торино»
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Торино –
Сиригу, де Сильвестри, Нкулу, Бурдиссо, Молинаро, Ринкон, Вальдифьори (Густафссон, 63), Оби, Яго Фальке, Ньянг, Беренгер (Бойе, 76).
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Дженоа –
Перин, Иццо, Сполли, Зуканович, Рози (Бираски, 56), Ригони, Велозу (Лападула, 58), Бертолаччи, Лаксальт, Таарабт (Росси, 69), Пандев.
- Предупреждения:
- Рози (38), Вальдифьори (47), Ригони (67), Сполли (90).
- Дата проведения
- 30 декабря, 17.00, «Луиджи Феррарис»
- Голы:
- 1:0 – 90, пенальти Куальярелла, 2:0 – 90 Куальярелла.
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Сампдория –
Вивиано, Сала (Берешиньски, 70), Сильвестре, Феррари, Стринич (Реджини, 46), Баррето, Торрейра, Прат, Рамирес, Куальярелла, Капрари (Ковнацки, 83).
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СПАЛ –
Гомис, Саламон, Викари (Иконому, 81), Фелипе, Ладзари, Скьяттарелла, Вивиани, Грасси (Мора, 72), Маттьелло, Флоккари, Антенуччи (Палоски, 88).
- Дата проведения
- 30 декабря, 17.00, «Стадио Олимпико»
- Голы:
- 1:0 – 31 Пеллегрини, 1:1 – 78 Миссироли.
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Рома –
Алиссон, Флоренци, Манолас (Жезус, 46), Фасио, Коларов, Пеллегрини (Ундер, 81), де Росси, Наингголан, Шик (Эль-Шаарави, 49), Джеко, Перотти.
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Сассуоло –
Консильи, Лирола, Каннаваро, Ачерби, Пелузо, Миссироли, Маньянелли, Данкан (Маццителли, 72), Политано (Кассата, 88), Фальчинелли, Рагуза (Матри, 59).
- Предупреждения:
- Джеко (58), Маньянелли (90), Маццителли (90).
- Дата проведения
- 30 декабря, 17.00, «Ренато Далль'Ара»
- Голы:
- 1:0 – 27, автогол Ларангейра, 1:1 – 37 Видмер, 1:2 – 48 Лазанья.
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Болонья –
Миранте, Мбайе, Гонсалес, Хеландер, Масина, Донса (Таидер, 63), Пульгар, Надь (Паласио, 55), Верди, Дестро, Ди Франческо (Фаллетти, 73).
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Удинезе –
Биссарри, Ларсен, Ларангейра, Самир, Видмер, Барак, Бехрами (Фофана, 69), Янкто (Хадльвредссон, 82), Аднан, Лопес (де Пауль, 46), Лазанья.
- Предупреждения:
- Ларсен (53), Бехрами (57), Миранте (67), Ларангейра (76), Масина (78).
- Дата проведения
- 30 декабря, 17.00, «Чиро Вигорито»
- Гол:
- 1:0 – 64 Кода.
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Беневенто –
Белец, Гимсити, Лучони, Коста (Гравийон, 71), Ломбарди, Виола, Мемушай, Венути, Бриньола, Париджини (Д'Алессандро, 40), Кода (Ди Кьяра, 77).
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Кьево –
Соррентино, Каччаторе, Томович, Цесар, Гобби, Депаоли (Пуччарелли, 76), Радованович, Хетемай (Гарритано, 68), Бирса, Пеллиссье, Инглезе (Стемпиньски, 55).
- Предупреждения:
- Радованович (30), Мемушай (90), Пуччарелли (90).
- Дата проведения
- 30 декабря, 17.00, «Адзурри д′Италия»
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Аталанта –
Голлини, Толои, Масьелло, Манчини (Кристанте, 64), Хатебур, де Рон, Фройлер, Спинаццола, Иличич (Орсолини, 86), Гомес, Петанья (Корнелиус, 46).
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Кальяри –
Биттенкур, Романья, Чеппителли, Андреолли (Пизакане, 53), Фараго, Ионицэ, Чигарини, Падоин, Мианге, Фариас (Дейола, 86), Паволетти (Сау, 74).
- Предупреждения:
- Чигарини (21), Андреолли (45), Мианге (57), Чеппителли (90).
- Удаление:
- Мианге (90).
- Дата проведения
- 30 декабря, 20.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Интер –
Ханданович, Раноккия, Сантон, Жоау Канселу (Далберт, 82), Шкриньяр, Весино, Гальярдини, Валеро (Брозович, 85), Кандрева (Жоау Мариу, 73), Перишич, Икарди.
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Лацио –
Стракоша, де Врей, Раду, Марушич, Баштуш, Милинкович-Савич (Нани, 83), Лулич (Лукаку, 58), Луис Альберто (Фелипе Андерсон, 65), Пароло, Лейва, Иммобиле.
- Дата проведения
- 30 декабря, 22.45, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 29 декабря, 22.45, «Эцио Шида»
- Гол:
- 0:1 – 17 Гамшик.
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Кротоне –
Кордац, Фараони (Ромеро, 81), Симич (Сампиризи, 46), Чеккерини, Мартелла, Роден, Барберис (Крочата, 73), Мандрагора, Тротта, Будимир, Стоян.
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Наполи –
Рейна, Маджо, Альбиоль, Кулибали, Хюсай, Аллан, Жоржиньо (Диавара, 77), Гамшик, Кальехон, Мертенс (Рог, 89), Инсинье (Зелиньски, 67).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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