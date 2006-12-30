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    Чемпионат Италии. «Верона» против «Ювентуса», «Интер» и «Лацио» голов не забили

    Теги Интер Рома Милан Кьево Удинезе Сампдория Кальяри Лацио Аталанта Торино Фиорентина Ювентус серия А Италия результаты Наполи Болонья Верона Кротоне Сассуоло Беневенто СПАЛ

    В 19-м туре серии А «Наполи» обыграл «Кротоне» (1:0), «Интер» поделил очки с «Лацио» (0:0), «Ювентус» отправится в гости к «Вероне».

    Чемпионат Италии

    19-й тур

    Фиорентина – Милан 1:1 (0:0, 1:1)
    Дата проведения
    30 декабря, 14.30, «Артемио Франки»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 71 Симеоне, 1:1 – 74 Чалханоглу.
    ФиорентинаСпортьелло, Лорини, Пеццелья (Витор Уго, 73), Астори, Бираги, Бенасси (Эссерик, 66), Бадель, Верету, Жил Диаш (Кьеза, 54), Симеоне, Терео.
    МиланДоннарумма, Калабрия, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Кессиэ (Локателли, 90), Монтоливо, Бонавентура (Андре Силва, 72), Сусо, Кутроне, Борини (Чалханоглу, 53).
    Предупреждения:
    Романьоли (39), Верету (82).

     

    Торино – Дженоа 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    30 декабря, 17.00, «Олимпико ди Торино»
    превью матча онлайн статистика
    ТориноСиригу, де Сильвестри, Нкулу, Бурдиссо, Молинаро, Ринкон, Вальдифьори (Густафссон, 63), Оби, Яго Фальке, Ньянг, Беренгер (Бойе, 76).
    ДженоаПерин, Иццо, Сполли, Зуканович, Рози (Бираски, 56), Ригони, Велозу (Лападула, 58), Бертолаччи, Лаксальт, Таарабт (Росси, 69), Пандев.
    Предупреждения:
    Рози (38), Вальдифьори (47), Ригони (67), Сполли (90).

     

    Сампдория – СПАЛ 2:0 (0:0, 2:0)
    Дата проведения
    30 декабря, 17.00, «Луиджи Феррарис»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 90, пенальти Куальярелла, 2:0 – 90 Куальярелла.
    СампдорияВивиано, Сала (Берешиньски, 70), Сильвестре, Феррари, Стринич (Реджини, 46), Баррето, Торрейра, Прат, Рамирес, Куальярелла, Капрари (Ковнацки, 83).
    СПАЛГомис, Саламон, Викари (Иконому, 81), Фелипе, Ладзари, Скьяттарелла, Вивиани, Грасси (Мора, 72), Маттьелло, Флоккари, Антенуччи (Палоски, 88).
    Предупреждения:
    Вивиани (13), Баррето (15), Рамирес (39), Сала (65), Викари (72), Скьяттарелла (77), Мора (84).

     

    Рома – Сассуоло 1:1 (1:0, 0:1)
    Дата проведения
    30 декабря, 17.00, «Стадио Олимпико»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 31 Пеллегрини, 1:1 – 78 Миссироли.
    РомаАлиссон, Флоренци, Манолас (Жезус, 46), Фасио, Коларов, Пеллегрини (Ундер, 81), де Росси, Наингголан, Шик (Эль-Шаарави, 49), Джеко, Перотти.
    СассуолоКонсильи, Лирола, Каннаваро, Ачерби, Пелузо, Миссироли, Маньянелли, Данкан (Маццителли, 72), Политано (Кассата, 88), Фальчинелли, Рагуза (Матри, 59).
    Предупреждения:
    Джеко (58), Маньянелли (90), Маццителли (90).

     

    Болонья – Удинезе 1:2 (1:1, 0:1)
    Дата проведения
    30 декабря, 17.00, «Ренато Далль'Ара»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 27, автогол Ларангейра, 1:1 – 37 Видмер, 1:2 – 48 Лазанья.
    БолоньяМиранте, Мбайе, Гонсалес, Хеландер, Масина, Донса (Таидер, 63), Пульгар, Надь (Паласио, 55), Верди, Дестро, Ди Франческо (Фаллетти, 73).
    УдинезеБиссарри, Ларсен, Ларангейра, Самир, Видмер, Барак, Бехрами (Фофана, 69), Янкто (Хадльвредссон, 82), Аднан, Лопес (де Пауль, 46), Лазанья.
    Предупреждения:
    Ларсен (53), Бехрами (57), Миранте (67), Ларангейра (76), Масина (78).

     

    Беневенто – Кьево 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    30 декабря, 17.00, «Чиро Вигорито»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 64 Кода.
    БеневентоБелец, Гимсити, Лучони, Коста (Гравийон, 71), Ломбарди, Виола, Мемушай, Венути, Бриньола, Париджини (Д'Алессандро, 40), Кода (Ди Кьяра, 77).
    КьевоСоррентино, Каччаторе, Томович, Цесар, Гобби, Депаоли (Пуччарелли, 76), Радованович, Хетемай (Гарритано, 68), Бирса, Пеллиссье, Инглезе (Стемпиньски, 55).
    Предупреждения:
    Радованович (30), Мемушай (90), Пуччарелли (90).

     

    Аталанта – Кальяри 1:2 (0:2, 1:0)
    Дата проведения
    30 декабря, 17.00, «Адзурри д′Италия»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 6 Паволетти, 0:2 – 23 Падоин, 1:2 – 90 Гомес.
    АталантаГоллини, Толои, Масьелло, Манчини (Кристанте, 64), Хатебур, де Рон, Фройлер, Спинаццола, Иличич (Орсолини, 86), Гомес, Петанья (Корнелиус, 46).
    КальяриБиттенкур, Романья, Чеппителли, Андреолли (Пизакане, 53), Фараго, Ионицэ, Чигарини, Падоин, Мианге, Фариас (Дейола, 86), Паволетти (Сау, 74).
    Предупреждения:
    Чигарини (21), Андреолли (45), Мианге (57), Чеппителли (90).
    Удаление:
    Мианге (90).

     

    Интер – Лацио 0:0 (второй тайм)
    Дата проведения
    30 декабря, 20.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча онлайн статистика
    ИнтерХанданович, Раноккия, Сантон, Жоау Канселу (Далберт, 82), Шкриньяр, Весино, Гальярдини, Валеро (Брозович, 85), Кандрева (Жоау Мариу, 73), Перишич, Икарди.
    ЛациоСтракоша, де Врей, Раду, Марушич, Баштуш, Милинкович-Савич (Нани, 83), Лулич (Лукаку, 58), Луис Альберто (Фелипе Андерсон, 65), Пароло, Лейва, Иммобиле.
    Предупреждения:
    Сантон (67), Весино (72), Раду (78).

     

    Верона – Ювентус
    Дата проведения
    30 декабря, 22.45, «Марк Антонио Бентегоди»
    превью матча онлайн статистика

     

    Кротоне – Наполи 0:1 (0:1, 0:0)
    Дата проведения
    29 декабря, 22.45, «Эцио Шида»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 17 Гамшик.
    КротонеКордац, Фараони (Ромеро, 81), Симич (Сампиризи, 46), Чеккерини, Мартелла, Роден, Барберис (Крочата, 73), Мандрагора, Тротта, Будимир, Стоян.
    НаполиРейна, Маджо, Альбиоль, Кулибали, Хюсай, Аллан, Жоржиньо (Диавара, 77), Гамшик, Кальехон, Мертенс (Рог, 89), Инсинье (Зелиньски, 67).
    Предупреждения:
    Жоржиньо (30), Чеккерини (39), Альбиоль (51).

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица серии А

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