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    Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» против «Саутгемптона», «Челси» разгромил «Сток»

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ньюкасл Вест Хэм Уотфорд Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал результаты Тоттенхэм Вест Бромвич Кристал Пэлас Саутгемптон Лестер Бернли Сток Сити Суонси Хаддерсфилд Брайтон Борнмут

    В 21-м туре АПЛ «Ливерпуль» победил «Лестер» (2:1), «Челси» разгромил «Сток Сити» (5:0), «Манчестер Юнайтед» встретится с «Саутгемптоном», «Манчестер Сити» отправится в гости к «Кристал Пэлас», а «Арсенал» – к «Вест Бромвичу».

    Чемпионат Англии

    21-й тур

    Ливерпуль – Лестер 2:1 (0:1, 2:0)
    Дата проведения
    30 декабря, 18.00, «Энфилд»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 3 Варди, 1:1 – 52 Салах, 2:1 – 76 Салах.
    ЛиверпульКариус, Матип, Ловрен, Гомес, Робертсон, Фирмино, Джан, Мане (Окслейд-Чемберлен, 72), Милнер, Салах (Вейналдум, 83), Коутиньо (Клаван, 89).
    ЛестерШмейхель, Морган, Фукс, Магуайр, Амарти, Грэй, Олбрайтон (Джеймс, 83), Иборра, Ндиди, Марез (Окадзаки, 73), Варди (Слимани, 74).
    Предупреждения:
    Милнер (8), Магуайр (53), Джан (53), Ндиди (62), Робертсон (90).

     

    Ньюкасл – Брайтон 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    30 декабря, 18.00, «Сент-Джеймс Парк»
    превью матча онлайн статистика
    НьюкаслДарлоу, Ласселс, Дамметт, Йедлин, Кларк, Ритчи (Перес, 72), Мерино (Шелви, 76), Хэйден, Атсу, Гэйл, Хоселу (Мерфи, 84).
    БрайтонРайан, Даффи, Бонг, Сальтор, Данк, Проппер, Стивенс, Гросс, Марч, Кнокерт, Мюррей (Хемед, 62).
    Предупреждения:
    Йедлин (61), Кнокерт (73), Мерино (74), Данк (90).

     

    Челси – Сток Сити 5:0 (3:0, 2:0)
    Дата проведения
    30 декабря, 18.00, «Стэмфорд Бридж»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 3 Рюдигер, 2:0 – Дринкуотер, 3:0 – 23 Педро, 4:0 – 73, пенальти Виллиан, 5:0 – 88 Дзаппакоста.
    ЧелсиКуртуа, Аспиликуэта, Кэйхилл, Рюдигер, Мозес (Дзаппакоста, 57), Виллиан, Дринкуотер, Педро, Канте (Бакайоко, 65), Алонсо, Мората (Батшуайи, 71).
    Сток СитиБатленд, Кэмерон, Таймон, Эдвардс, Виммер, Флетчер, Адам (Шупо-Мотинг, 81), Афеллай (Нгой, 71), Собхи, Берахино, Диуф.
    Предупреждения:
    Диуф (27), Педро (52).

     

    Борнмут – Эвертон 2:1 (1:0, 1:1)
    Дата проведения
    30 декабря, 18.00, «Дин Корт»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 33 Фрэйзер, 1:1 – 57 Гуйе, 2:1 – 88 Фрэйзер.
    БорнмутБегович, Кук, Смит, Фрэнсис, Аке, Гослинг, Кук (Артер, 78), Фрэйзер, Айб, Кинг (Афобе, 39), Уилсон (Муссе, 85).
    ЭвертонПикфорд, Кин, Мартина, Кенни, Джагелка, Маккарти (Руни, 46), Шнайдерлин, Леннон, Гуйе (Болази, 71), Сигурдссон, Кэлверт-Льюин (Ньяссе, 54).

     

    Уотфорд – Суонси 1:2 (1:0, 0:2)
    Дата проведения
    30 декабря, 18.00, «Викарэдж Роуд»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 11 Каррильо, 1:1 – 86 Айю, 1:2 – 90 Нарсинх.
    УотфордГомес, Ваге (Предль, 64), Зегелар, Янмат, Кабаселе, Уотсон, Клеверли, Каррильо (Перейра, 83), Дукуре, Ришарлисон, Окака Чука (Грэй, 77).
    СуонсиФабианьски, Фернандес, Ольссон, Нотон, Моусон, Кэрролл, Меса (Нарсинх, 46), Саншеш, Клукас (Дайер, 81), Абрахам (Макберни, 57), Айю.
    Предупреждения:
    Фернандес (3), Каррильо (30), Кэрролл (34), Дукуре (80), Предль (82), Зегелар (89).

     

    Хаддерсфилд – Бернли 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    30 декабря, 18.00, «Джон Смитс»
    превью матча онлайн статистика
    ХаддерсфилдЛессль, Йоргенсен, Мэлоун, Хадерджонай (Смит, 46), Шиндлер, Муй, Хогг, Инс (Лолли, 55), ван Ла Парра, Депуатр, Кванер (Уильямс, 82).
    БернлиПоуп, Лонг, Тэйлор, Бардсли, Ми, Дефур, Корк, Хендрик (Воукс, 73), Гудмундссон, Арфилд, Барнс (Уэллс, 81).
    Предупреждения:
    Йоргенсен (12), Ми (76), Лолли (90).

     

    Манчестер Юнайтед – Саутгемптон 0:0 (второй тайм)
    Дата проведения
    30 декабря, 20.30, «Олд Траффорд»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Джонс, Линделеф, Шоу, Янг, Погба, Матич, Мхитарян (Марсьяль, 65), Мата, Лингард, Лукаку (Рэшфорд, 14).
    СаутгемптонМаккарти, Худт, Йосида, Стивенс, Маккуин, Хейбьерг, Ромеу, Уорд-Проуз, Тадич, Буфаль, Лонг.
    Предупреждения:
    Хейбьерг (26), Худт (44), Буфаль (58), Лингард (60).

     

    Кристал Пэлас – Манчестер Сити
    Дата проведения
    31 декабря, 15.00, «Селхерст Парк»
    превью матча онлайн статистика

     

    Вест Бромвич – Арсенал
    Дата проведения
    31 декабря, 19.30, «Хоторнс»
    превью матча текстовый онлайн статистика

     

    Тоттенхэм – Вест Хэм
    Дата проведения
    4 января, 23.00, «Уэмбли»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица АПЛ

    Статистика АПЛ

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