Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» против «Саутгемптона», «Челси» разгромил «Сток»

В 21-м туре АПЛ «Ливерпуль» победил «Лестер» (2:1), «Челси» разгромил «Сток Сити» (5:0), «Манчестер Юнайтед» встретится с «Саутгемптоном», «Манчестер Сити» отправится в гости к «Кристал Пэлас», а «Арсенал» – к «Вест Бромвичу».
Чемпионат Англии
21-й тур
- Дата проведения
- 30 декабря, 18.00, «Энфилд»
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Ливерпуль –
Кариус, Матип, Ловрен, Гомес, Робертсон, Фирмино, Джан, Мане (Окслейд-Чемберлен, 72), Милнер, Салах (Вейналдум, 83), Коутиньо (Клаван, 89).
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Лестер –
Шмейхель, Морган, Фукс, Магуайр, Амарти, Грэй, Олбрайтон (Джеймс, 83), Иборра, Ндиди, Марез (Окадзаки, 73), Варди (Слимани, 74).
- Дата проведения
- 30 декабря, 18.00, «Сент-Джеймс Парк»
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Ньюкасл –
Дарлоу, Ласселс, Дамметт, Йедлин, Кларк, Ритчи (Перес, 72), Мерино (Шелви, 76), Хэйден, Атсу, Гэйл, Хоселу (Мерфи, 84).
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Брайтон –
Райан, Даффи, Бонг, Сальтор, Данк, Проппер, Стивенс, Гросс, Марч, Кнокерт, Мюррей (Хемед, 62).
- Дата проведения
- 30 декабря, 18.00, «Стэмфорд Бридж»
- Голы:
- 1:0 – 3 Рюдигер, 2:0 – 9 Дринкуотер, 3:0 – 23 Педро, 4:0 – 73, пенальти Виллиан, 5:0 – 88 Дзаппакоста.
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Челси –
Куртуа, Аспиликуэта, Кэйхилл, Рюдигер, Мозес (Дзаппакоста, 57), Виллиан, Дринкуотер, Педро, Канте (Бакайоко, 65), Алонсо, Мората (Батшуайи, 71).
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Сток Сити –
Батленд, Кэмерон, Таймон, Эдвардс, Виммер, Флетчер, Адам (Шупо-Мотинг, 81), Афеллай (Нгой, 71), Собхи, Берахино, Диуф.
- Дата проведения
- 30 декабря, 18.00, «Дин Корт»
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Борнмут –
Бегович, Кук, Смит, Фрэнсис, Аке, Гослинг, Кук (Артер, 78), Фрэйзер, Айб, Кинг (Афобе, 39), Уилсон (Муссе, 85).
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Эвертон –
Пикфорд, Кин, Мартина, Кенни, Джагелка, Маккарти (Руни, 46), Шнайдерлин, Леннон, Гуйе (Болази, 71), Сигурдссон, Кэлверт-Льюин (Ньяссе, 54).
- Дата проведения
- 30 декабря, 18.00, «Викарэдж Роуд»
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Уотфорд –
Гомес, Ваге (Предль, 64), Зегелар, Янмат, Кабаселе, Уотсон, Клеверли, Каррильо (Перейра, 83), Дукуре, Ришарлисон, Окака Чука (Грэй, 77).
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Суонси –
Фабианьски, Фернандес, Ольссон, Нотон, Моусон, Кэрролл, Меса (Нарсинх, 46), Саншеш, Клукас (Дайер, 81), Абрахам (Макберни, 57), Айю.
- Дата проведения
- 30 декабря, 18.00, «Джон Смитс»
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Хаддерсфилд –
Лессль, Йоргенсен, Мэлоун, Хадерджонай (Смит, 46), Шиндлер, Муй, Хогг, Инс (Лолли, 55), ван Ла Парра, Депуатр, Кванер (Уильямс, 82).
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Бернли –
Поуп, Лонг, Тэйлор, Бардсли, Ми, Дефур, Корк, Хендрик (Воукс, 73), Гудмундссон, Арфилд, Барнс (Уэллс, 81).
- Дата проведения
- 30 декабря, 20.30, «Олд Траффорд»
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Джонс, Линделеф, Шоу, Янг, Погба, Матич, Мхитарян (Марсьяль, 65), Мата, Лингард, Лукаку (Рэшфорд, 14).
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Саутгемптон –
Маккарти, Худт, Йосида, Стивенс, Маккуин, Хейбьерг, Ромеу, Уорд-Проуз, Тадич, Буфаль, Лонг.
- Дата проведения
- 31 декабря, 15.00, «Селхерст Парк»
- Дата проведения
- 31 декабря, 19.30, «Хоторнс»
- Дата проведения
- 4 января, 23.00, «Уэмбли»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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