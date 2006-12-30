Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» против «Саутгемптона», «Челси» разгромил «Сток»

В 21-м туре АПЛ «Ливерпуль» победил «Лестер» (2:1), «Челси» разгромил «Сток Сити» (5:0), «Манчестер Юнайтед» встретится с «Саутгемптоном», «Манчестер Сити» отправится в гости к «Кристал Пэлас», а «Арсенал» – к «Вест Бромвичу».

Чемпионат Англии

21-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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