Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Sports.ru покажет в прямом эфире бой Хабиба Нурмагомедова и Эдсона Барбозы

    Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Эдсон Барбоза

    В США (Парадайс, Невада) 30 декабря пройдет бойцовское шоу UFC 219. Одним из главных событий турнира станет бой в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым (Россия) и Эдсоном Барбозой (Бразилия).

    Sports.ru покажет бой в прямом эфире. Начало – 31 декабря, в воскресенье, в 7.00 по московскому времени.

    Трансляция будет доступна ЗДЕСЬ.

    Хабибу уже не доверяют в UFC. Но он проведет бой жизни

    Новый соперник Хабиба. Кто он?

    Хабиб будет драться с топовым нокаутером UFC. Наконец-то

    Опрос

    Хабиб vs Барбоза. Кто победит?

    20439 голосов 24
    • Барбоза
      39%
    • Хабиб
      61%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться