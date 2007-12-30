Sports.ru покажет в прямом эфире бой Хабиба Нурмагомедова и Эдсона Барбозы

В США (Парадайс, Невада) 30 декабря пройдет бойцовское шоу UFC 219. Одним из главных событий турнира станет бой в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым (Россия) и Эдсоном Барбозой (Бразилия).

Sports.ru покажет бой в прямом эфире. Начало – 31 декабря, в воскресенье, в 7.00 по московскому времени.

Трансляция будет доступна ЗДЕСЬ.

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