Клопп о высоких ценах на игроков: «Это не хорошо, но таков рынок. Мы должны адаптироваться»

Главный тренер Юрген Клопп оценил ситуацию на трансферном рынке после покупки защитника Виргила ван Дейка.

Сообщалось, что мерсисайдский клуб заплатил за игрока обороны 75 миллионов фунтов.

«Последние полгода изменили практически все, и мы, наш клуб, не можем на это повлиять. Конечно, не каждый клуб сможет так себя вести на рынке. Но многие клубы на это способны и будут делать это в будущем. Как всегда и бывает применительно к рынку, все дело в потребностях и возможностях.

Если есть желание подписать футболиста, то цена – последнее, о чем я думаю, честно говоря. И дело не в том, что мне нравится разбрасывать вокруг деньги. Дело только лишь в том, что мы думаем о футболисте. Наступает такой момент, когда вам называют цену, а вы можете принять ее или не согласиться платить столько.

За последние месяцы и годы в футболе произошли большие изменения. Мы должны приспособиться к ним. Вот так обстоит дело.

Изменения уже произошли. Это не значит, что теперь все трансферы будут из этого разряда, но и раньше было то же самое. Полгода назад случился крупный трансфер атакующего футболиста, а теперь мы оформили большую сделку по переходу игрока обороны.

Это не хорошо, но таков рынок, таков мир. Мы должны адаптироваться», – сказал немец.

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