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    ФИФА уволила главу медицинского отдела из-за расследования допинга в России

    Теги ФИФА РФС допинг отставки Иржи Дворжак

    Стала известна причина ухода Иржи Дворжака с поста главы медицинского департамента ФИФА в ноябре прошлого года.

    С профессором расстались после того как он, ознакомившись с первой частью доклада Ричарда Макларена, приступил к расследованию дела о возможной причастности 11 российских футболистов к допинговому скандалу.

    Дворжак отправил письменный запрос в РФС, после чего был уволен, проработав в Международной федерации футбола 22 года.

    При этом Дворжак отказался от комментариев по поводу своего расследования, заявив лишь, что недоволен решением ФИФА.

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