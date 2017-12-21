ФИФА уволила главу медицинского отдела из-за расследования допинга в России
Стала известна причина ухода Иржи Дворжака с поста главы медицинского департамента ФИФА в ноябре прошлого года.
С профессором расстались после того как он, ознакомившись с первой частью доклада Ричарда Макларена, приступил к расследованию дела о возможной причастности 11 российских футболистов к допинговому скандалу.
Дворжак отправил письменный запрос в РФС, после чего был уволен, проработав в Международной федерации футбола 22 года.
При этом Дворжак отказался от комментариев по поводу своего расследования, заявив лишь, что недоволен решением ФИФА.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.