ФИФА опровергла запрет на покупку билетов ЧМ-2018 жителям Крыма
ФИФА опровергла информацию о запрете жителям некоторых территорий приобретать билеты на ЧМ-2018.
Ранее сообщалось, что жители Крыма, Абхазии, Южной Осетии и Косово не смогут приобрести билеты на ЧМ-2018.
«В рамках процесса подачи заявок на билеты ФИФА предлагает каждому, кто подает заявку, указать место проживания и, соответственно, самостоятельно подтвердить, что он является резидентом той или иной страны.
ФИФА не устанавливает каких-либо технических ограничений, которые могли бы помешать кому-либо, вне зависимости от места проживания, подать заявку на билеты или завершить процесс подачи заявки на сайте Fifa.com/bilet», – говорится в заявлении пресс-службы ФИФА.
ФИФА заблокировала жителям Крыма покупку билетов на ЧМ-2018. Но их можно купить через РФС
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