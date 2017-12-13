ФИФА опровергла запрет на покупку билетов ЧМ-2018 жителям Крыма

ФИФА опровергла информацию о запрете жителям некоторых территорий приобретать билеты на .

Ранее сообщалось, что жители Крыма, Абхазии, Южной Осетии и Косово не смогут приобрести билеты на .

«В рамках процесса подачи заявок на билеты предлагает каждому, кто подает заявку, указать место проживания и, соответственно, самостоятельно подтвердить, что он является резидентом той или иной страны.

не устанавливает каких-либо технических ограничений, которые могли бы помешать кому-либо, вне зависимости от места проживания, подать заявку на билеты или завершить процесс подачи заявки на сайте Fifa.com/bilet», – говорится в заявлении пресс-службы ФИФА.

ФИФА заблокировала жителям Крыма покупку билетов на ЧМ-2018. Но их можно купить через РФС