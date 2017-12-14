Владимир Путин: «Уверен, что к ЧМ-2018 все будет сделано в срок и качественно»

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о подготовке к ЧМ-2018.

«У нас большой опыт успешного проведения крупных соревнований. Кубок конфедераций был проведен на самом высоком уровне. Для нас очень важно, что инспекторы ФИФА сопровождают подготовку к турниру.

Все идет по графику, но объективности ради надо сказать, что из 12 стадионов в 11 городах в одном есть двухмесячное отставание. Но это все поправимо. Уверен, все будет сделано в срок и качественно», – заявил Путин.

Он также отметил, что меньше половины бюджета турнира – это бюджетные средства, остальное – частные вложения.

«При этом госсредства, как и при подготовке к Олимпийским играм в Сочи, расходуются и будут расходоваться, прежде всего, на подготовку инфраструктуры – дорог, аэропортов и так далее», – уточнил глава РФ.