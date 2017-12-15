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    Мино Райола: «Мирабелли использует Доннарумму, чтобы свести со мной личные счеты»

    Теги Милан серия А Италия Мино Райола Антонио Доннарумма Джанлуиджи Доннарумма Массимилиано Мирабелли

    Мино Райола, агент вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, прокомментировал высказывание в свой адрес со стороны спортивного директора клуба Массимилиано Мирабелли.

    «Мирабелли использует Доннарумму, чтобы свести со мной личные счеты. Не буду устраивать в прессе цирк, чтобы не навредить Джиджо. Отвечу Мирабелли в нужное время, в нужном месте. Джиджо не имеет к этому никакого отношения, он не сделал ничего дурного, поэтому неправильно вовлекать его в войну со мной.

    Всем очевидно, что проблема «Милана» – это не Джиджо и уж тем более не Антонио (старший брат Доннаруммы, третий голкипер «Милана» – прим. Sports.ru). Странно, почему ни Мирабелли, ни клуб не прокомментировали вчерашний баннер на стадионе.

    Мы никогда не навязывали «Милану» подписание контракта с Антонио. Это было техническим решением Мирабелли, которому теперь приходится защищаться.

    Этот скандал выгоден Мирабелли, поскольку он отвлекает внимание от настоящей проблемы «Милана» – реализации их проекта», – сказал Райола.

    Райола воюет с «Миланом» из-за Доннаруммы. Просто дичь

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