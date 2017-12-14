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    Доннарумма о действиях фанатов «Милана»: «Такого отвратительного вечера я не ожидал»

    Теги Милан серия А Италия Кубок Италии болельщики Мино Райола Джанлуиджи Доннарумма

    Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма отреагировал на действия фанатов, которые вывесили про него баннеры, призывающие уйти из команды.

    «Такого отвратительного вечера я не ожидал.

    Я никогда не говорил и не писал, что на меня давили при подписании контракта. Несмотря на все, я сосредоточен на следующей игре», – написал Доннарумма написал в своем инстаграме.

    Напомним, что до и во время матча 1/8 финала Кубка Италии против «Вероны» (3:0) болельщики «Милана» выступали против Доннаруммы.

    Ранее сообщалось, что агент футболиста Мино Райола попросил ломбардский клуб аннулировать новый контракт Доннаруммы из-за морального унижения, которое испытывает вратарь.

    Райола воюет с «Миланом» из-за Доннаруммы. Просто дичь

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