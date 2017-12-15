Спортдиректор «Милана» о Райоле: «Будем защищать Доннарумму от человека, пытающегося навредить клубу»
Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли прокомментировал ситуацию вокруг вратаря команды Джануиджи Доннаруммы.
Ранее сообщалось, что агент футболиста Мино Райола попросил клуб аннулировать новый контракт Доннаруммы из-за морального унижения, которое испытывает вратарь. После этого фанаты миланцев на разминке скандировали голкиперу: «Убирайся, кусок дерьма!»
«Не планирую никаких встреч с Райолой. Контракт Доннаруммы рассчитан до 2021 года, поэтому мне не о чем говорить с его агентом. Наши отношения с Джиджо еще никогда не были столь близкими, и мы не собираемся его продавать. Будем защищать его и «Милан» от человека, пытающегося навредить клубу.
Однажды Джиджо поймет, что на самом деле хорошо, а что – плохо. Просто есть человек, который все больше превращается в шоумена. Это вызывает у нас смех, но это не сойдет ему с рук», – сказал Мирабелли.
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