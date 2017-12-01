Владимир Путин: «Сделаем все, чтобы ЧМ-2018 стал грандиозным праздником и еще больше сплотил международную футбольную семью»

Президент России Владимир Путин выступил с приветственной речью на церемонии жеребьевки финальной части .

«Уважаемый господин Инфантино, дамы и господа, друзья! Приветствую вас в московском Кремле на церемонии жеребьевки чемпионата мира по футболу.

Напряженный отборочный этап позади. И сегодня 32 лучшие футбольные сборные планеты узнают своих соперников и города, где они сыграют свои матчи.

Наша страна с нетерпением ждет чемпионата мира и намерена провести его на самом высоком уровне, чтобы ведущие футболисты смогли проявить все свое мастерство, показать настоящий большой футбол.

И конечно, мы верим, что незабываемые впечатления чемпионат оставит и у тех, кто приедет поддержать свои сборные.

Они не только воочию увидят игру лидеров мирового футбола, но и познакомятся с российской культурой, с нашей историей, уникальной природой России, смогут прочувствовать наше традиционное радушие и открытость, тем более что матчи пройдут в 11 городах России, и у болельщиков будет возможность побывать сразу в нескольких регионах нашей страны, такой огромной и многоликой.

То, как мы умеем принимать друзей, знает любой, кто хоть раз приезжал в Россию. А поклонников футбола, игроков и наставников мы относим именно к нашим друзьям.

Любовь к этому виду спорта у нас давняя, крепкая и всенародная. Я только что встречался с выдающимися футболистами, которых знают многие поколения во всем мире. Благодаря их усилиям футбол стал так популярен.

В летописи мирового футбола навечно вписаны имена и наших спортсменов, таких, как , Никита Симонян, Ринат Дасаев, десятков других ярких и талантливых мастеров.

Неудивительно, что число тех, кто у нас сейчас занимается футболом, превышает 2,7 миллиона человек.

Уверен, предстоящий чемпионат мира станет мощнейшим фактором развития футбола как в нашей стране, так и во всем мире. И мы сделаем все, чтобы стал большим и грандиозным праздником, но главное еще больше сплотил большую и дружную международную футбольную семью, для которой важнее всего сам спорт, дружба и честная борьба – ценности, которые неподвластны никакой современной конъюнктуре.

Церемония жеребьевки – воля случая, но сильнейшую сборную определит не она. Самую престижную, главную в карьере любого футболиста, награду получит тот, кто докажет свое мастерство, выдержит напряженную борьбу, отдаст победе все свои силы.

Я желаю всем 32 командам успеха. Приглашаю их преданных болельщиков в Россию. Всем желаю всего самого доброго, удачи. До встречи в 2018 году», – сказал Путин.

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