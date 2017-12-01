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    Песков об убыточности ЧМ: «Кремль не согласен с таким прогнозом. Россия лучше всех решила проблему олимпийского наследия»

    Теги бизнес Сочи-2014 Владимир Путин ЧМ-2018 Дмитрий Песков политика

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, прокомментировал информацию о том, что экономический эффект от проведения в России ЧМ-2018 может быть отрицательным.

    «Не согласны с такими прогнозами в Кремле. Здесь линейные подсчеты неверны, и это, наверное, скорее примитивизация самой темы и возможных эффектов.

    Там [в ситуации с проведением в Сочи Олимпиады] тоже были попытки линейно считать, складывать в столбик – неприменима здесь такая практика.

    Были и пессимисты насчет олимпийского наследия. Но вы знаете, что Россия лучше всех в мире решила проблему олимпийского наследия и что президент Путин лично этим занимался.

    Достаточно это дает оптимизма для того, чтобы полагать, что и наследие мундиаля, и экономический эффект, и социальный эффект будут соразмерны тем затратам, которые сейчас производятся», – сказал Песков.

    Проведи собственную жеребьевку и получи билеты на матчи ЧМ-2018!

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