Гвардиола – обладатель рекордных победных серий в АПЛ, примере и бундеслиге

Главный тренер Пеп Гвардиола благодаря победе над «Суонси» (4:0) установил рекорд чемпионата Англии по победной серии.

Ему принадлежат рекордные победные серии сразу в трех топ-чемпионатах – Англии, Испании и Германии.

В Германии он установил рекорд с «Баварией» – 19 побед подряд в сезоне-13/14, в Испании – с «Барселоной» (16 побед в сезоне-10/11).

Еще одно доказательство величия Гвардиолы