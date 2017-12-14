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    Гвардиола – обладатель рекордных победных серий в АПЛ, примере и бундеслиге

    Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона примера Испания Пеп Гвардиола Суонси

    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола благодаря победе над «Суонси» (4:0) установил рекорд чемпионата Англии по победной серии.

    Ему принадлежат рекордные победные серии сразу в трех топ-чемпионатах Европы – Англии, Испании и Германии.

    В Германии он установил рекорд с «Баварией» – 19 побед подряд в сезоне-13/14, в Испании – с «Барселоной» (16 побед в сезоне-10/11).

    Еще одно доказательство величия Гвардиолы

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