Гвардиола – обладатель рекордных победных серий в АПЛ, примере и бундеслиге
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола благодаря победе над «Суонси» (4:0) установил рекорд чемпионата Англии по победной серии.
Ему принадлежат рекордные победные серии сразу в трех топ-чемпионатах Европы – Англии, Испании и Германии.
В Германии он установил рекорд с «Баварией» – 19 побед подряд в сезоне-13/14, в Испании – с «Барселоной» (16 побед в сезоне-10/11).
Еще одно доказательство величия Гвардиолы
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