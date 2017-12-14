Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Гаттузо о ситуации с Доннаруммой: «Болельщики делают из 18-летнего мальчишки монстра»

    Теги Милан Дженнаро Гаттузо серия А Италия Джанлуиджи Доннарумма

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо поделился мнением о ситуации с оскорблением болельщиками «Милана» голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.

    «Он простой 18-летний мальчишка, он был потрясен этим. Я могу лишь представить, какие мысли у него в голове. Он лучший вратарь своего возраста в мире.

    Посмотрите на него – сейчас он несчастен, но я знаю, что он замечательный спортсмен и мальчишка. Я буду защищать его всеми возможными способами.

    Я уважаю болельщиков, но Доннарумма недавно 4 дня подряд жаловался, что впервые за 7 месяцев не попал на матч. Он не пропустил ни единой тренировки.

    Джиджо не говорил мне лично, что хочет уйти. Возможно, если бы сказал, – все было бы по-другому. Я не говорю о действиях Райолы, потому что я общаюсь только с Джиджо.

    У меня ужасные ощущения. Болельщики представляют мальчишку монстром, будто он этого заслуживает. Слава богу, что на стадионе было только 9 тысяч человек, представьте, если бы его оскорбляли 50 тысяч!» – заявил Гаттузо.

    Райола воюет с «Миланом» из-за Доннаруммы. Просто дичь

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться