Доннарумма не покинет «Милан» дешевле 70 млн евро

не планирует расставаться с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой, на которого претендуют «Ювентус» и «ПСЖ».

В новом контракте 18-летнего голкипера с «россонери» отсутствует опция выкупа, но если клуб получит предложение в размере 70 миллионов евро, то игрока могут продать.

Ранее, во время переговоров о новом соглашении, , агент Доннаруммы, отказался включить пункт об отступных, согласно которому «Милан» заработал бы от продажи вратаря 70 млн в случае выхода в еврокубки и 40 млн – в случае невыхода.

Сам Доннарумма пока не собирается покидать «Милан». При этом если клуб не получит путевку в Лигу чемпионов, то по окончании сезона будет вынужден расстаться с одним или двумя топ-игроками.