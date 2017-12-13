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    Доннарумма не покинет «Милан» дешевле 70 млн евро

    Теги Милан серия А Италия возможные трансферы Мино Райола Джанлуиджи Доннарумма

    «Милан» не планирует расставаться с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой, на которого претендуют «Ювентус» и «ПСЖ».

    В новом контракте 18-летнего голкипера с «россонери» отсутствует опция выкупа, но если клуб получит предложение в размере 70 миллионов евро, то игрока могут продать.

    Ранее, во время переговоров о новом соглашении, Мино Райола, агент Доннаруммы, отказался включить пункт об отступных, согласно которому «Милан» заработал бы от продажи вратаря 70 млн в случае выхода в еврокубки и 40 млн – в случае невыхода.

    Сам Доннарумма пока не собирается покидать «Милан». При этом если клуб не получит путевку в Лигу чемпионов, то по окончании сезона будет вынужден расстаться с одним или двумя топ-игроками.

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