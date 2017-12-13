«Аль-Джазира» – «Реал». Судьи после видеоповтора ошибочно отменили гол Каземиро из-за офсайда Бензема

Судьи ошиблись в пользу «Аль-Джазиры», отменив гол полузащитника Каземиро в матче 1/2 финала клубного чемпионата мира (1:0, перерыв).

Главный арбитр встречи Сандро Мейра Риччи воспользовался видеоповтором, после чего отменил взятие ворот из-за офсайда.

Однако на повторе видно, что в положении «вне игры» находился не Каземиро, а форвард «Реала» .

Ранее судьи отменили еще один гол из-за фола Криштиану Роналду.

Sports.ru проводит онлайн-трансляцию матча «Аль-Джазира» – «Реал».