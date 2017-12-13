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    Sports.ru

    «Аль-Джазира» – «Реал». Судьи после видеоповтора ошибочно отменили гол Каземиро из-за офсайда Бензема

    Теги Карим Бензема Криштиану Роналду Реал Мадрид судьи фото Аль-Джазира чемпионат мира среди клубов Каземиро видеоповторы Сандро Мейра Риччи

    Судьи ошиблись в пользу «Аль-Джазиры», отменив гол полузащитника «Реала» Каземиро в матче 1/2 финала клубного чемпионата мира (1:0, перерыв).

    Главный арбитр встречи Сандро Мейра Риччи воспользовался видеоповтором, после чего отменил взятие ворот из-за офсайда.

    Однако на повторе видно, что в положении «вне игры» находился не Каземиро, а форвард «Реала» Карим Бензема.

    Ранее судьи отменили еще один гол «Реала» из-за фола Криштиану Роналду.

    Sports.ru проводит онлайн-трансляцию матча «Аль-Джазира» – «Реал».

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