«Аль-Джазира» – «Реал». Судьи после видеоповтора ошибочно отменили гол Каземиро из-за офсайда Бензема
Судьи ошиблись в пользу «Аль-Джазиры», отменив гол полузащитника «Реала» Каземиро в матче 1/2 финала клубного чемпионата мира (1:0, перерыв).
Главный арбитр встречи Сандро Мейра Риччи воспользовался видеоповтором, после чего отменил взятие ворот из-за офсайда.
Однако на повторе видно, что в положении «вне игры» находился не Каземиро, а форвард «Реала» Карим Бензема.
Ранее судьи отменили еще один гол «Реала» из-за фола Криштиану Роналду.
Sports.ru проводит онлайн-трансляцию матча «Аль-Джазира» – «Реал».
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