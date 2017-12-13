Тренер «Аль-Джазиры»: «В матче с «Реалом» нам нужны три автобуса. Может, Моуринью припаркует парочку»

Главный тренер арабской «Аль-Джазиры» Хенк тен Кате поделился ожиданиями от полуфинального матча клубного чемпионата мира против .

«Нам понадобится три автобуса. Может, Моуринью заглянет на игру и припаркует парочку нашими воротами (улыбается).

Мечты – это хорошо, но нужно быть реалистом, тупить нельзя. Если смотреть на вещи реально, то шансы на победу у нас небольшие. Разница в мастерстве слишком колоссальная. Но наша команда будет бороться, как и прежде. Будем биться до конца», – сказал тен Кате.