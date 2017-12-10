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    Sports.ru

    «Спартак» – ЦСКА. Команды уходили с поля из-за файер-шоу

    Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия происшествия болельщики Алексей Николаев фото Открытие Арена

    Болельщики «Спартака» и ЦСКА устроили файер-шоу в матче 20-го тура премьер-лиги (2:0, второй тайм).

    Фанаты хозяев сожгли пиротехнику в конце первого тайма за воротами Игоря Акинфеева.

    Главный арбитр встречи Алексей Николаев на две минуты останавливал игру, пока дым над полем не рассеялся.

    Во второй половине встречи игра была прервана уже из-за поведения болельщиков ЦСКА, которые достали файеры также за воротами Акинфеева.

    Игра была приостановлена на пять минут (72-77). Команды даже вынуждены были уйти в подтрибунное помещение.

    Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. 

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