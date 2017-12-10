«Спартак» – ЦСКА. Команды уходили с поля из-за файер-шоу

Болельщики и ЦСКА устроили файер-шоу в матче 20-го тура премьер-лиги (2:0, второй тайм).

Фанаты хозяев сожгли пиротехнику в конце первого тайма за воротами Игоря Акинфеева.

Главный арбитр встречи на две минуты останавливал игру, пока дым над полем не рассеялся.

Во второй половине встречи игра была прервана уже из-за поведения болельщиков , которые достали файеры также за воротами Акинфеева.

Игра была приостановлена на пять минут (72-77). Команды даже вынуждены были уйти в подтрибунное помещение.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.