Главное московское дерби в клубных приложениях от Sports.ru

Уже завтра состоится дерби всея Руси: «Спартак» сыграет со своим вечным противником – ЦСКА. Будьте вооружены – скачайте клубные приложения Sports.ru и следите за матчем!

Все детали выступления команд, расписание, статистику, push-уведомления, мнение игроков и тренеров вы можете найти в клубных приложениях «ЦСКА» и «Спартак» для мобильных устройств.

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С приложением вы получаете:

– Свежие новости о команде;

– Анонсы, интервью, результаты, мнения экспертов и инсайдеров;

– Галереи с яркими и актуальными фото;

– Календарь и турнирные таблицы, текстовые онлайн-трансляции игр, полная статистика всех матчей в режиме реального времени;

– Обзоры матчей, видео самых опасных моментов и голов;

– Эксклюзивные блоги и материалы пользователей о команде и любимых игроках;

– Широкие возможности для общения с другими в комментариях и форумах.

СКАЧАТЬ «СПАРТАК» ДЛЯ iPHONE/ANDROID

СКАЧАТЬ ЦСКА ДЛЯ iPHONE/ANDROID